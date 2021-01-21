96 yaşındaki adama çarpıp olay yerinden kaçtı!

ads
21/01/2021

ads
96 yaşındaki adama çarpıp olay yerinden kaçtı!

Bağlıköy'de bugün saat 14.00 sıralarında, meydana gelen trafik kazasında Hüseyin Tremeşeli’ye araba çarptı.

Karabetça Caddesi üzerinde plakası meçhul araç sürücüsü yolun solunda yaya olarak yürümekte olan Bağlıköy'de sakin Hüseyin Tremeşeli (E-96)'ye çapıp olay yerinden kaçtı. 

Kaza sonucu yaralanan Hüseyin Tremeşeli’nin kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor.  Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

21/01/2021 18:15
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: 96 yaşındaki adama çarpıp olay yerinden kaçtı!, kıbrıs yaya kaza, haberkibris,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.