96 yaşındaki dalgıç Kıbrıs'ta rekor kırdı

96 yaşındaki İkinci Dünya Savaşı gazisi İngiliz, Cumartesi günü gemi enkazı Zenobia'ya dalarak dünyanın en yaşlı tüplü dalgıcı olarak kendi rekorunu kırdı.

42.4 metre derinlikte 48 dakika kalan 96 yaşındaki Ray Woolley'e onlarca dalgıç eşlik etti.

Dalıştan sonra heyecanlı olan Ray Wooley, “Gelecek yıl görüşürüz!” diye bağırdı.

Ray, İkinci Dünya Savaşı sırasında Kraliyet Donanması Radyo Şubesinde görev yaptı ve 1943-44 yıllarında Dodekanese'deki SBS Özel Kuvvetlerine (281) başlamadan önce konvoylar üzerinde çalıştı. Almanlar Mayıs 1945'te geri çekilirken Rodos'a inen ilk Müttefik kuvvetler arasındaydı.

Zenobia dalgıçlar arasında çok popüler bir yer ve her yıl yaklaşık 60.000 kişi ziyaret etmektedir.