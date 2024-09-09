96 yaşındaki Haldun Dormen enerjisinin sırrını açıkladı

Duayen tiyatrocu Haldun Dormen ilerleyen yaşına rağmen hâlâ gençlere taş çıkarıyor. İşte Haldun Dormen'in enerjisinin sırrı...

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09/09/2024

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96 yaşındaki Haldun Dormen enerjisinin sırrını açıkladı

Haldun Dormen 96 yaşıyla gençlere meydan okuyor. Haldun Dormen'i bu yaşta etkinlikte, ekranda görenler şaşırıp kalıyor ve bu enerjisinin nereden geldiğini sorguluyor.

Konuk olduğu bir programda motivasyonunu, yaşama azmini ve enerjisini neye borçlu olduğu sorusunu yanıtlayan Dormen, her şeyi yeteri kadar tüketmek gerektiğini belirtti.

"DOZ ÇOK ÖNEMLİ"

"Her şey dozunda olmalı" diyen Haldun Dormen, sahnede de dostlukta da sofrada da dozun çok önemli olduğunu söyledi.

09/09/2024 16:14
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TAGS: Haldun Dormen,
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