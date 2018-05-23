UBP- DP hükümetinin 2017 yılında dokunmadığı 960 milyon TL’lik reform kaynağı 4’lü koalisyon hükümetini bekliyor. 30’u aşkın reform maddesi ve kaynak hazır

BERTUĞ TOPAL – HK AJANS

T.C. Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi reformlar için ayırdığı ve 960 milyon TL tutarını bulan kaynaklar kullanımda.

Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti koalisyonundan bugüne kullanılmayan bu bütçenin Cumhuriyetçi Türk Partisi-Halkın Partisi-Toplumcu Demokrasi Partisi ve Demokrat Parti koalisyon hükümet tarafından kullanılmaya başlandığı kaydedildi.

Ülkemizde 7 Ocak erken genel seçimlerinin ardından hükümetin kurulması ile birlikte siyasi istikrar ve reformların hızla uygulanması yönündeki beklentiler de artmış durumda.

Ankara’nın KKTC’deki yeni hükümeti sıkboğaz etmek istemediği ve özellikle iki genç siyasi lider olan Erhürman – Özersay ikilisine zaman tanımak istediği gözlemleniyor.

Kısa vadede ülkemizde siyasi istikrarın sürdürülebilmesi için ise 2019-2021 dönemini kapsayacak Mali ve İktisadi İşbirliği Protokolü ile ekinde yer alacak ekonomik programın Aralık ayından önce Türkiye ile birlikte hazırlanması ve gecikmeksizin yürürlüğe sokulması gerekiyor.

2017’de kaynaklar yerinde kaldı

T.C. Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin İnternet sayfasında açıkladığı verilere göre 2017 yılında altyapı projeleri için ayrılan 512 milyon TL’nin yüzde 48.36’sı kullanılabildi. Reel sektör projeleri için ayrılan 212 milyon TL’nin ise yüzde 72.33’ü kullanıldı. 2017’de UBP-DP hükümetinin hiçbir reformu hayata geçirmemesi sonucunda 540 milyon TL olan reform destek ödeneğinden KKTC’nin hiçbir kaynak elde edemediği biliniyor.

2018’de reform destek ödeneği 960 milyon TL

Mecliste görüşülen 2018 mali yılı bütçesinde 595 milyon TL olarak öngörülen T.C. kredilerinin önemli bir kısmını yine reform destek ödeneği oluşturuyor. Buna göre bir önceki yıldan devreden 540 milyon TL ile birlikte tadil bütçede 2018 yılındaki reform destek ödeneği miktarının 960 milyon TL olacağı öngörülüyor. 2018 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’ye sunduğu hibe ve kredilerin toplamı ise 2 milyar TL olacak.

Reform eylemleri tamamlanmadı

Üç yıllık programda toplam 30 reform eylemi ve bu reform eylemlerine bağlı olarak hayata geçirilmesi gereken toplam 90 reform faaliyeti yer alıyor.

UBP-DP hükümetinin görevde bulunduğu 2016 ve 2017 yıllarında 30 reform eyleminden hiçbiri hayata geçirilmiş değil.

Reformlar sahipsiz kaldı

2016-2018 Yapısal Dönüşüm Programındaki 30 reform eyleminin birçoğuna Tufan Erhürman başkanlığındaki dörtlü koalisyon hükümeti programında yer verilmemiş olması, reformların sahipsiz kaldığı ve siyasi istikrarın sağlanamayabileceği endişelerine yol açıyor.

Bakanlıklar yeniden yapılandırılmalı: Mevcut yapıda sürekli değişen hükümetler döneminde dairelerin bağlı olduğu bakanlıkların da değişmesi, bakanlıklarda politika oluşturacak, koordinasyon, planlama ve iç denetim gibi işlevleri yürütecek Planlama ve Koordinasyon birimlerinin bulunmayışı ciddi bir yönetim zafiyeti olarak değerlendiriliyor. Bakanlıkların değişen dünya koşullarında gittikçe büyüyen yönetememe sorununun ortadan kaldırılması gerekiyor.

Toplam ödenek:39,6 milyon TL

Başbakanlık yeniden yapılandırılmalı: Başbakanlık tüm kamuyu ilgilendiren politikalar oluşturmada ve bu politikaların uygulanmasında ciddi zorluklar yaşıyor. Planlama ve koordinasyon eksikliği hemen göze çarpıyor. DPÖ yetersiz kalıyor. Orta Vadeli Program bu yıl açıklanmadı. Geçtiğimiz iki yılda hazırlanan Orta Vadeli Programlar ise kâğıt üzerinde kaldı. Başbakanlığın ülkenin geleceğini inşa edecek politikaları üreten ve uygulayan bir yapıya kavuşturulması şart görünüyor.

Toplam ödenek:

İstatistik Kurumu kurulmalı: Ülkemizde uluslararası standartlara uygun veri üretilmiyor. Bu nedenle etkin bir yönetim sergilenemiyor. İstatistik Kurumunun kurulması ve resmi istatistik programı oluşturulması gerekiyor.

Toplam ödenek:

Sözleşme Yönetimi Birimi oluşturulmalı: Devletin kamu-özel işbirlikleri kapsamında imzalayacağı sözleşmeleri tasarlayacak, riskleri belirleyecek ve yönetecek bir kapasite ülkemizde yok. Bu gibi sözleşmelerde kamu çıkarının korunması, devletin zarara uğratılmaması, kamusal faydanın sağlanması, risklerin tespit edilmesi ve sözleşmelerin yönetilmesi için kamunun kurumsal kapasitesinin artırılması gerekiyor.

Toplam ödenek:

Yerel yönetimler yeniden yapılandırılmalı: 28 belediyenin 19’unda giderler gelirlerden fazla. Çevre sorunlarına ve altyapıya ilişkin toplumsal beklentiler karşılanamıyor. Yerel yönetimlerin hızla idari ve mali yönden sürdürülebilir yapıya kavuşturulması ve yerel hizmetlerin çeşitlendirilmesi gerekiyor.

Toplam ödenek:

Kamu personel sistemi yeniden yapılandırılmalı: Mevcut Kamu Görevlileri Yasası nedeniyle kamu yönetiminin ihtiyaçları karşılayabilmek için gereksinim duyduğu dinamizm ve etkinlik kamuda oluşamıyor. Memur devletine dönüşen KKTC’nin hızla kamu yönetimini toplumun hizmetkârına dönüştürebilmesi için kamu personel sisteminin ehliyeti, liyakati, verimliliği ve performansı arttırmayı esas alan bir anlayışla yeniden yapılandırılması gerekiyor.

Toplam ödenek:

Kamu görevlilerine hizmet-içi eğitim verilmeli: Kamu reformuna paralel olarak kamu görevlilerinin görev alanlarıyla ilgili yetiştirilmeleri gerekiyor. Bu amaçla kendi birikimini KKTC kamu görevlileriyle paylaşmaya hazır olan Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliğine gidilerek ihtiyaç duyulan alanlarda kurumsal kapasitenin geliştirilebilmesi için kamu personelinin niteliklerinin artırılması gerekiyor.

Reform destek ödeneği yok.

Kamu maliyesi daha disiplinli, şeffaf ve hesap verebilir olmalı: Ülkemizde kamu harcamalarının üçte biri bütçe dışındadır. Uluslararası standartlara uygun, tüm kurum ve kuruluşlar ile fonların bütçe kapsamına alınacağı ve denetimin güçlendirileceği, nakit yönetiminin şeffaf hale getirileceği yeni bir yapı oluşturulması için mevzuatın güncellenmesi gerekiyor.

Toplam ödenek:

Kamu harcamaları disiplin altına alınmalı: Kamuya ayrılan kaynaklar verimli kullanılmıyor. Bütçenin büyük bir kısmının maaş ve maaş benzeri harcamalara kullanılmasından dolayı tasarruf yapılabilecek tek alan olan personel harcamalarının kontrol altına alınması şart. Ek mesai ödemeleri ve personel nitelikli transfer harcamaları başta olmak üzere personel harcamalarının azaltılması ve bütçenin esnekliğinin artırılması gerekiyor.

Toplam ödenek:

Vergi tabana yayılmalı, vergi adaleti sağlanmalı: Ülkemizde denk bütçe sorunu devam ediyor. Bütçenin sağlıklı bir gelirle finanse edilebilmesi için verginin tabana yayılmasını sağlayacak düzenlemelere ihtiyaç var. Vergi muafiyeti, istisnası ve indirimleri ile benzer uygulamalar nedeniyle vazgeçilen vergi gelirlerinin bütçede yer alması için vergi reformu şart.

Toplam ödenek:

Hazinenin iç borç yükü azaltılmalı: İç borcun büyüklüğü ve faizlerinin dahi ödenmiyor oluşu ülkedeki en ciddi mali sorun olarak görülüyor. Borç ödeme planı oluşturularak süreç içinde iç borcun azaltılması gerekiyor.

Reform destek ödeneği yok (17, 18 ve 19. Eylemlere bağlı olarak 300 milyon TL alınacak)

Mahkemeler güçlendirilmeli: Ekonominin sağlıklı biçimde büyümesi, ticaretin gelişmesi, yatırımların cazip ve güvenli kullanılmasını sağlayacak gerekli koşullardan biri olan adalet dağıtma ve ihtilaf sonuçlandırma işlerinin ülkemizde yeterince hızlı yürütülemediği görülüyor. Hükümetin Yüksek Adliye Kurulu ile istişare ederek ortaya çıkan ihtiyaçları giderici tedbirleri alması gerekiyor.

Toplam ödenek:

Sağlık yeniden yapılandırılmalı: Mevcut sağlık sistemimiz altyapı, organizasyon, kaynak ve benzeri eksikliklerden dolayı ne hastaların ne de doktorlar ve diğer sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarına yanıt verebiliyor. Hızla tek tip sağlık sistemine geçilmesi, genel sağlık sigortasının uygulamaya sokulması, sağlık çalışanlarının tam gün hizmet vermesinin sağlanması, özel hastanelerden alınan hizmetlerin kurallara bağlanması gerekiyor.

Toplam ödenek: 33 milyon TL

Sosyal Güvenlik Sisteminin aktüeryal dengesi sağlanmalı: Sürdürülebilir bir mali yapısı olmayan sosyal güvenlik sistemi emeklilerimizin huzurunu kaçırıyor. Gerekli tedbirler alınarak sosyal güvenlik sisteminin güçlendirilmesi şart.

Toplam ödenek:

Eğitim sisteminde kaynaklar daha etkin kullanılmalı ve eğitim ülke ihtiyaçlarına göre yönlendirilmeli: Mevcut yapıda öğrenci başına yaklaşık 10.000 TL düşen eğitim bütçesine rağmen tam gün eğitime geçilememiş ve ciddi altyapı eksiklikleri giderilemiyor. Kaynakların daha etkin kullanımını sağlayacak ciddi adımlar atılması ve eğitimin niteliğini belirlemek için tüm paydaşların katılımı ile bir eylem planı hazırlanması gerekiyor.

Toplam ödenek:

E-Devlet hayata geçirilmeli: Tüm gelişmiş ülkelerde kamu hizmetlerinin elektronik ortama aktarılması ile verimliliğin artırıldığı ve dönüşümün sağlandığı biliniyor. Ülkemizde henüz bu yönde somut adımlar atılabilmiş değil. Hızla kamu yönetiminin daha etkin, verimli ve denetlenebilir olmasını sağlayacak şekilde e-devletin hayata geçirilmesi gerekiyor.

RDÖ yok

Bankacılık sistemi güçlendirilmeli: Yeni Bankacılık Yasası geçtiğimiz yıl meclisten geçirilmiş olsa da özellikle kamu bankalarına ilişkin yapısal sorunlar varlığını sürdürüyor. Yönetimi kamu eliyle yürütülen bankalar yeniden yapılandırılarak bankacılık dışı faaliyetlerinin elden çıkarması gerekiyor. Faktoring, finansal kiralama ve finansman şirketlerinin faaliyetleri uluslararası standartlara uygun olarak düzenlenmeli: Ülkemizde bu gibi şirketlerin faaliyetlerini düzenleyen bir yasal mevzuat yok. Finansal derinliğin artırılması ve işletmelere alternatif finansman kaynaklarının sağlanması bakımından söz konusu kuruluşların sağlam bir yapıya kavuşturulması gerekiyor. Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin yeni düzenlemelere gidilmeli: Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi konusunda uluslararası standartlar çerçevesinde ilgili yasanın gözden geçirilmesi gerekiyor.

RDÖ: 17, 18, 19 için 300 milyon TL

Yükseköğretimde hizmet kalitesinin artırılması için devletin düzenleme ve denetleme görevini daha iyi yapması sağlanmalı: Mevcut yapıda sektörel politika ve strateji belirleme, uygulamayı düzenleme ve denetleme, üniversitelerin performanslarını değerlendirme konularında kurumsal kapasite eksikliği hissediliyor. Öğrenci sayısında ulaşılan başarının niteliğe de yansıtılarak kaliteyi artıracak önlemlerin alınması gerekiyor.

Toplam ödenek:19,8 milyon TL

Turizm potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi için devletin üzerine düşenleri yapması sağlanmalı: Turizm sektörünün kullanımına açılan kamu arazilerinin tahsisinde hukuki altyapı eksikliğinden dolayı yeterli yatırım çekilemediği görülüyor. Tanıtım ve reklam faaliyetleri yeterli düzeyde değil. Turizmin 12 aya yayılması, eko-agro ve ilgi turizminin geliştirilmesi gerekiyor.

Toplam ödenek:13,2 milyon TL

Limanların yönetimi ile hizmetlerin sunumu birbirinden ayrıştırılmalı, yatırımlar hızlandırılmalı: Denizyolu ile yük ve yolcu taşımacılığında kalitenin düşük ve maliyetin yüksek olması nedeniyle düşüş devam ediyor. Mevcut limanların altyapısı çok eski ve neredeyse ekonomik ömrünü tamamlamak üzere olmasına rağmen, kaynak yetersizliği nedeniyle mevcut limanların modernizasyonu yapılamamakla birlikte, yeni yatırımlar da gerçekleştirilemiyor. Kamu kaynağı kullanılmadan, özel sektörün dinamizminden faydalanılarak KKTC’deki mevcut ve yapılması planlanan limanların işletmesinin Kamu-Özel İşbirliği modeliyle gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Toplam ödenek:39,6

Şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma yaygınlaştırılmalı: Artan öğrenci ve turist sayısı ile birlikte şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma konusundaki sıkıntılar da artıyor. Gerek şehirlerarası gerekse şehir içi ulaşımda, daha ekonomik ve daha güvenli olmasının yanı sıra, akaryakıt tüketiminin azaltılması ve çevrenin daha az kirletilmesi gibi hususlar göz önüne alındığında ülkemizde toplu taşımacılığın geliştirilerek yaygınlaştırılması gerekiyor.

Toplam ödenek:33 milyon TL

Telekomünikasyon sistemi güçlendirilerek günün gerektirdiği yatırımların önü açılmalı: Bilgi toplumuna dönüşebilmemizin önündeki en büyük engel telekomünikasyon sistemimizin günün gerektirdiği hızda gelişemiyor olması. Telekomünikasyon altyapısının ve hizmetlerinin kamunun düzenleyiciliği ve denetleyiciliği altında kamu-özel işbirliği modeliyle hizmet kalitesi artırılarak işletilmesi gerekiyor.

Toplam ödenek:

Tarım yeniden yapılandırılmalı: Bugüne kadar oluşturulan tarım politikaları, tarım sektörünün ülke ihtiyaçlarını karşılayabilen bir yapıya kavuşmasını sağlayamadı ve sektörün GSYİH içindeki payı potansiyelinin altında kaldı. Mevcut politikalar üreticiyi sübvansiyona, kuraklık olsa da olmasa da bağımlı hale getirdi. Ülkenin en önemli sektörleri tarım ürünü ihtiyaçlarını giderek daha fazla ülke dışından temin eder duruma geldi. Türkiye’den gelen suyun nasıl kullanılacağı da henüz netleşemedi. Tarımsal teşviklerin ve sübvansiyonlarının üreticiyi ve verimliliği sağlayacak şekilde gözden geçirilmesi, entegre bir kayıt sistemi oluşturulması ve TÜK’ün tekelci yapıdan çıkartılıp piyasa düzenleyici bir hale getirilmesi gerekiyor.

Toplam ödenek:

Enerji sektöründe kurumsal yapı güçlendirilmeli, enerji güvenliği ve verimliliği artırılmalı: Ülkemizde kamunun henüz enerji politikaları üreten ve bu sektörü yöneten bir kurumsal kapasite oluşturmamış olması ciddi bir sorun. Hükümet programında hiçbir maliyet analizine ihtiyaç duyulmaksızın arz çeşitliliğine ve enerji verimliliğine dönük doğalgaz santrali kurulması gibi somut birtakım hedeflere yer verilirken sunacağı çok ciddi avantajlara rağmen Türkiye ile birlikte yürütülecek kablo projesinden hiç söz edilmemesi ve bu projeye ilişkin maliyet analizi şerhi konularak proje bedelinin Türkiye tarafından karşılanması yönünde tehditkâr bir politika yürütülmesi siyasi bir sorun olarak varlığını sürdürüyor. Enerji sektöründe ilerleme sağlamak için hızla Enerji Dairesinin kurulması, kablo projesinin ilerletilmesi ve yurttaşın cebini yakan elektrik faturalarını asgari seviyelere düşürecek yapısal tedbirlerin hayata geçirilmesi gerekiyor.

Toplam ödenek:

Sanayi sektörünün rekabet gücü artırılmalı: Sanayi sektörünün ekonomi içindeki payının düşüklüğü ve bu payın giderek düşmesi ciddi bir sorun olarak hemen göze çarpıyor. Sanayi bölgelerinin yönetiminin, arsa dağıtımı başta olmak üzere siyasi etkilerinden arındırılacak yapıya kavuşturulması ve Organize Sanayi Bölgelerinin altyapılarının güçlendirilmesi gerekiyor.

Toplam ödenek:

İş ve yatırım yapmanın önündeki engeller kaldırılmalı: Piyasada rekabet koşullarının olumsuz etkileri, ticaretin önünde engeller olması, gümrük prosedürlerinin maliyetli olması yanında, şirket kurmak için gerekli prosedür sayısının çokluğu, finansmana erişim ve siyasal istikrarsızlık en önemli problem alanlarıdır. İş ve yatırım ortamının gelişimini engelleyen bürokrasinin azaltılması, gereksiz iş ve işlemlerin kaldırılması gerekiyor.

Toplam ödenek:

Bütüncül bir yatırım teşvik sistemi oluşturulmalı: Teşvik ile ilgili birçok mevzuatın bulunması, uygulamalarda yeknesaklık olmaması ve mükerrer desteklerin verilmesi nedeniyle teşvik uygulamaları esas amacından saptığı gözlemleniyor. Bunların giderilebilmesini sağlayacak bütüncül bir yatırım teşvik sisteminin oluşturulup bir merkezden yönetilmesine ilişkin değişikliklere gerek duyuluyor.

Toplam ödenek:

Meslek edindirmeye ve istihdamın artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalı: Ülkemizde bir taraftan işsizlik sorunu yaşanırken diğer taraftan ise ihtiyaç duyulan alanlarda çalışacak işgücü sıkıntısı yaşanıyor. Ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak, teknik ve mesleki alanlarda mesleki yeterliliklerin esaslarını belirlemek, denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmeye yönelik eksikliklerin giderilmesi gerekiyor.

Toplam ödenek: 26,4 milyon TL