Kalaşnikoftan Müzik Aleti Yaptı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir ortaokulda müzik öğretmenliği yapan Macid Kazım, yıllardır savaş ve terörden çeken ülkesinden silahla ölüm değil, barış mesajı verilebileceğini göstermek için sıra dışı bir çalışmaya imza attı.

Iraklı müzik öğretmeni, uzun süredir evinin bir köşesinde duran kalaşnikof tüfeğini birtakım eklemelerle telli bir çalgıya dönüştürdü.

"Silahı ölüm aletinden barış aletine dönüştürdüm"

Kazım, küçük yaşlarda hobi olarak başladığı müziğe sonraki yıllarda ilgisinin giderek arttığını, şimdi de bir öğretmen olarak öğrencileri müziğe teşvik ettiğini söyledi.

Ülkesindeki şiddet olayları ve can kayıplarının kendisini derinden üzdüğünü dile getiren Kazım, buna karşı silahını müzik aletine çevirme kararı aldığını aktardı.

Kazım, "Irak'ta çetin bir mezhepsel iç savaş yaşadık. Bu savaş, her tarafı yaktı kavurdu. Bu savaşta pilotlar, hukukçular, doktorlar, akademisyenler hatta emlakçılar bile planlı şekilde öldürüldü. Bu, o zamanlar (2006-2009) adeta günlük moda haline getirildi. Ülkemizde insanların katledilmesinde kullanılan aletteki kurşun sesini müzik sesiyle değiştirmek istedim." dedi.

23/09/2019 15:50