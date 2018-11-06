Astım hastalarına uyarı: Kışlıkları yıkamadan kullanmayın!

Havalar soğumaya başladı ve kışlık giysiler bazalardan veya hurçlardan çıkacak. Kışlık giysilerin kullanımı konusunda uyarıda bulunan VM Medical Park Pendik Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Tunç, “Kışlıklardaki tozlar astım ataklarını tetikleyebilir. Bu nedenle özellikle kıyafetler yıkanmalı, yatak odasında yün yastık, yorgan ve halı kullanılmamalı” dedi.



Astım hastalarına kışlık uyarılarda bulunan Dr. Tunç, şunları söyledi:



YATAK TAKIMLARININ 60 DERECEDE YIKANMASI GEREKİYOR



“Astım hastaları şikâyetlerini, tipik olarak ataklar halinde seyreden ve özellikle geceleri şiddetlenen hırıltılı solunum, nefes darlığı, öksürük, göğüste sıkışma hissiyle tarif ederler. Alerjik astımı olan hastalar sıklıkla ev tozu akarlarına duyarlı olduklarından, uzun süre gardıroplarda bekleyen kışlıklar çıkarılırken buradaki giysilerin tozlarına maruz kalırlar. Dolayısıyla akar alerjisi ile astım tetiklenebilir. Bu nedenle kışlıklar çıkarılırken toz temizliğine dikkat edilmelidir. Kış aylarında soğuk nedeni ile evlerimizde yün yatak, yorgan ve yastık, battaniye, halı kullanımı sıklaşır. Tüm bunlar ise ev tozu akarları için uygun ortam oluşturur. Bu malzemeler yatak odasında kullanılmamalı, yatak odası sık sık havalandırılmalı, çarşaf, nevresim ve yastık kılıfları haftada 1 kez 60 derecenin üzerindeki su ile yıkanarak değiştirilmelidir.



BOĞAZLI KAZAKLARDAN UZAK DURUN



Boğazlı kazaklar, tüylü kıyafetler de astımı tetikleyebilir. Yine bu kıyafetlerin sık sık yıkanması çok mümkün olamayacağı ve temizlenmesi de güç olacağından akar birikimi kolay olacaktır. Soğuk hava ile ağız ve burun yoluyla ani ve direkt temas astımı tetikleyebileceğinden korunma için atkı kullanılabilir. Bunun yün olmaması, sık havalandırılması ve yıkanabilir olması önemlidir. Montların ise normal vücut ısısını koruması dışında bir özelliği olması gerekmez. Astımı olan hastaların normal insanlara göre daha kalın kat kat giyinmesi tavsiye edilmez.



"BİTKİ ÇAYI FAYDA ETMEZ, İLACINIZI KULLANIN!"



Astımlı hastalar kış aylarında solunum yolu ile aldıkları kontrol edici ilaçları özellikle düzenli kullanmalıdırlar, atak anında ise nefes açıcılarını tedavilerine eklemelidirler. Mentollü su ve bitki çayları gibi içeceklerin astıma iyi geldiği kesin olarak söylenemez.



Çok ciddi astım atakları esnasında akciğerler yeterli oksijen oluşturamayacağından dil, dudak ve parmaklarda morarmalar olabilir. Zaten bu ataklar görülürken hastada çok belirgin nefes darlığı da oluşur. Kış aylarında ve mevsim değişikliklerinde soğuk algınlıkları, nezle, grip gibi viral ve bazen de bakteriyel enfeksiyonlarda artış olur. Bunlar da iyi giden astımı kontrolden çıkarabilir. Enfeksiyonlardan korunmak için kişisel hijyene dikkat etmek, ayrıca bol sıvı tüketmek ve sağlıklı gıdalarla beslenerek vücut direncini yüksek tutmak gerekir.”