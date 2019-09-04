97 köpeğe evini açtı

Atlas Okyanusu’nda ilerlemeye devam eden ve Bahamalar’ı vuran Dorian kasırgası, 5 kişinin ölümüne, en az 21 kişinin ise yaralanmasına neden oldu.

Bahamalar’ın başkenti Nassau’da yaşayan ve aynı zamanda sokak köpekleri için çalışan Chella Philips adlı kadın, kasırganın en kuvvetli olduğu süreçte 97 köpeği evine alarak onların zarar görmesini engelledi. Philips, bu anları Facebook hesabından paylaşarak, “Çılgıncaydı ancak hiçbiri yatağıma atlamaya cesaret edemedi” diye yazdı. “Nassau’nun Sessiz Köpekleri” adlı örgütün yöneticisi olan Philips, kurtarılan sokak köpeklerini ABD’de sahiplendiriyor.