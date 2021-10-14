97 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti!
14/10/2021
Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.183 olup, 78'i yerel 97 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 66 kişi taburcu edilmiştir.
3 yurt dışından ülkemize gelmiştir. 16 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 78 kişi ise yerel vakadır.
25 kişi Lefkoşa, 24 kişi Girne, 18 kişi Gazimağusa, 10 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
14 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.183
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 97
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16
Yerel Vaka Sayısı: 78
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 66
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.191.868
Toplam Vaka Sayısı: 20.671
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 19.596
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 993
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 33
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 952
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 84
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2562
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 502
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 670
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6645
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 66.622