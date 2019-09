Forest ve Rifat, Federasyonu Bekliyor

Başkent ekiplerinden Küçük Kaymaklı, geçtiğimiz sezon play-out maçlarında iki maç ceza alan oyuncusu Rifat Hacıarifoğlu’nun geriye kalan bir maçlık cezasının silinmesi için Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na yazılı dilekçe verdi.

Küçük Kaymaklı, geçtiğimiz sezon Esentepe ile oynanan play out maçında kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Rifat Hacıarifoğlu'nun cezasına itiraz etti. Aynı pozisyonda kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Esentepe futbolcusu Kağan Görneçli, play out maçlarında cezasını çekerken, yeni sezonun ilk maçında oynayabilecek. Rifat Hacıarifoğlu'nun ise Küçük Kaymaklı'nın play out maçı, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından iptal edildiği için cezasını tamamlayamadı. Bu nedenle de Rifat, Küçük Kaymaklı'nın, Gençlik Gücü ile oynayacağı ilk maçta oynayamayacak.



Aşina: ‘’Federasyon’dan sağduyu bekliyoruz’’

Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü Başkanı Akay Aşina, dilekçesinde Kağan ile aynı durumda olan Rifat’ın bir haftalık cezasını play-out ikinci maçında çektiğini ancak son maçları kendi iradeleri dışında iptal edilip oynanmadığı için ikinci maç cezasının bu sezona sarktığını açıkladı. Aşina Kağan Görneçli’nin ise Esentepe’nin oynadığı iki maçta cezasını tamamlayarak bu sezonun ilk maçında oynama hakkına sahip olduğunu vurguladı. Yapılan dilekçede aynı maçta aynı şartlar altında alınan cezaların kendilerinin iradesi dışında oynanmayan bir maç nedeniyle bu sezona sarktığını belirten Aşina adil bir yaklaşımla Rifat’ın da bu sezona cezasız olarak başlaması gerektiğini dile getirdi. Aşina bu konudaki dilekçesini Futbol Federasyonuna vererek talebini iletti.