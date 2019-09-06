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Cumhurbaşkanı Akıncı Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi Organizasyon Komitesi Üyelerini Kabul Etti

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06/09/2019

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Cumhurbaşkanı Akıncı Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi Organizasyon Komitesi Üyelerini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi organizasyon komitesi üyelerini kabul etti.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabulde, komite üyeleri, Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi sonuçlarını içeren çalışma raporunu Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunarak, ilerleyen dönemlerdeki projeleriyle ilgili bilgi verdi. 
Görüşmede, kongre üyeleri, Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi’nin gerçekleşmesine yönelik verdiği maddi ve manevi destekten ötürü Cumhurbaşkanı Akıncı’ya teşekkürlerini ilettiler. 

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TAGS: haber, kıbrıs, cumhurbaşkanı
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