Rusya: Ukrayna ordusunun güç kullanmaya hazırlandığı yönünde bilgi alıyoruz

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharov, "Son günlerde Ukrayna ordusunun Donbass'ta güç kullanma ihtimali üzerine aktif şekilde hazırlanmaya başladığı yönünde aldığımız bilgiler giderek sıklaşıyor. Gürültüden bir perdenin arkasında, Rusya'nın saldırgan eylemleri olduğu iddialarıyla Kiev, uluslararası toplumun dikkatini Kerç boğazındaki provokasyona çekmeye çalışırken, bölgeye saldırı amaçlı birlikler gönderiliyor, bu birlikler daha sonra temas hattına yayılıyor" ifadelerini kullandı.

‘SIKIYÖNETİM, KİEV’İN DONBASS’TAKİ AMACINI SAKLAMAYA YÖNELİK BİR KILIF’

Zaharova, Ukrayna’da sıkıyönetim ilan edilmesinin Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko’nun Donbass’ta yeni bir provokasyon hazırlama niyetini saklamaya yönelik bir kılıf, kamuflaj olarak nitelendirdi.

Zaharova, tüm bunların yine ‘Rusya saldırganlığına’ kanıt olarak servis edileceğini düşündüklerini de ekledi.

‘KİEV YÖNETİMİ IŞİD'İN TAKTİĞİNİ KULLANIYOR'

Zaharova, yasağa rağmen Donbass'a insansız hava aracı (İHA) gönderdiğini, bu İHA'lar arasında saldırı amaçlıların da olduğunu ekledi.

Zaharova "IŞİD'in taktiğini alan Ukrayna güçleri, İHA'lar yardımıyla sivil hedeflere el bombaları ve patlayıcılar bırakıyor. Bu eylemlerden bölge halkı, siviller zarar görüyor" dedi.

Zaharova, bu tür eylemlerin sonucunda 7 Kasım'da Mineralnoye köyünde bir sivilin yaralandığını, Staromihaylovka'da da sivil yapıların zarar gördüğünü ekledi. Bölge güçleri tarafından geçen ay Ukrayna ordusuna ait 9 İHA imha edildiğini belirten Zaharova "Bu sayı, Kiev'in ne kadar yoğunlukta İHA kullandığını gösteriyor" dedi.

Zaharova, Donbass'a gönderilen Kiev güçlerinni NATO'dan eğitmenler tarafından eğitildiğini kaydetti.

Zaharova "Ukrayna ordusunun hava indirme ve mekanize birlikleri, Jitomirsk ve Lviv bölgelerinki poligonlarda yoğun eğitimden geçti" dedi.

‘BASIN DONBASS'A İNGİLTERE'DEN ASKERLERİN GİTTİĞİNİ YAZIYOR'

Zaharova, İngiliz basınının Donbass'a İngiltere'den internet operasyonu uzmanı askerlerin gönderildiğini yazdığına dikkat çekti.

Zaharova "İngiliz basınında yer alan, Ukrayna'ya İngiltere ordusunun 77. birliğinden askerlerin gönderildiği haberlerine dikkat ettik, bunların arasında internette özel operasyon ile psikolojik ve enformasyonel etki kurma uzmanları olduğu yazıyor" dedi.

‘KİEV, DONBASS'TA KİMYASAL PROVOKASYONU GERÇEKLEŞTİREBİLİR'

Zaharova "Elimize ulaşan Ukrayna güvenlik güçlerinin Donbass'ta farklı düzeylerde provokasyon hazırlığında olduğu, kimyasal maddeler kullanarak da provokasyon yapabileceği bilgileri endişe verici. Bu eylemler siviller arasında kayıplara yol açabilir, ayrıca sadece Minsk anlaşmasına aykırı değil. Kitle imha silahlarının kullanımına yönelik anlaşmaları da ihlal ediyor" dedi.

Zaharova, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nı (AGİT) Kiev'in Donbass'ta kimyasal kullanma tehlikesine karşı gözlem çalışmalarını arttırmaya çağırdı.