Ukrayna, 'Steinmeier formülünü' kabul etti

Ukrayna Temas Grubu, dün Belarus'un başkenti Minsk'te yapılan görüşmelerde, 2015 yılında dönemin Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier tarafından sunulan, Donbass'ın özel statüsü hakkındaki kanunu yürürlüğe koyma prosedürünü belirleyen 'Steinmeier formülü' üzerinde anlaştı ve Ukrayna, formülü imzaladı. Minsk'teki görüşmeler sonrası Ukrayna basınına konuşan Zelenskiy, "Birliklerin çekilmeye başlaması konusunda mutabakat sağlandı, herkesi tebrik ediyorum. Petrovskoye ve Zolotoye'deki birliklerin çekilmesinin sonuç vereceğine inanıyoruz" dedi.

ZELENSKİY: SEÇİMLERDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Zelenskiy, parlamento tarafından hazırlanması ve kamusal tartışmaya açılması planlanan yeni kanunun Ukrayna Anayasası'na uygun olarak, Donbass'taki seçimlerden hemen sonra yürürlüğe koyulacağını ve 'Steinmeier formülünü' kapsayacağını ifade etti.

'YEREL HALK KORUNACAK'

Zelenskiy, yerel halkın korunacağını ve birliklerin ayrılmasının bu yerleşimlerdeki güvenliği etkilemeyeceğini de kaydederek, Donbass'taki seçimlerin silah sesleri altında yapılmayacağının sözünü verdi.

02/10/2019 14:51