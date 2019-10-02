Ukrayna, 'Steinmeier formülünü' kabul etti
Ukrayna Temas Grubu'nun Donbass'ın Petrovskoye ve Zolotoye bölgelerindeki güçlerin çekilmesi konusunda mutabakat sağladığını belirten Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, çıkarılacak yeni kanunun Donbass'a özel statü verilmesini öngören 'Steinmeier formülünü' kapsadığını ifade etti
02/10/2019
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Ukrayna Temas Grubu, dün Belarus'un başkenti Minsk'te yapılan görüşmelerde, 2015 yılında dönemin Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier tarafından sunulan, Donbass'ın özel statüsü hakkındaki kanunu yürürlüğe koyma prosedürünü belirleyen 'Steinmeier formülü' üzerinde anlaştı ve Ukrayna, formülü imzaladı. Minsk'teki görüşmeler sonrası Ukrayna basınına konuşan Zelenskiy, "Birliklerin çekilmeye başlaması konusunda mutabakat sağlandı, herkesi tebrik ediyorum. Petrovskoye ve Zolotoye'deki birliklerin çekilmesinin sonuç vereceğine inanıyoruz" dedi.
ZELENSKİY: SEÇİMLERDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Zelenskiy, parlamento tarafından hazırlanması ve kamusal tartışmaya açılması planlanan yeni kanunun Ukrayna Anayasası'na uygun olarak, Donbass'taki seçimlerden hemen sonra yürürlüğe koyulacağını ve 'Steinmeier formülünü' kapsayacağını ifade etti.
'YEREL HALK KORUNACAK'
Zelenskiy, yerel halkın korunacağını ve birliklerin ayrılmasının bu yerleşimlerdeki güvenliği etkilemeyeceğini de kaydederek, Donbass'taki seçimlerin silah sesleri altında yapılmayacağının sözünü verdi.