Canınız neden çikolata çekiyor?

Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Lorraine Kearney bunu şöyle açıklıyor: "Öğünler arasında fazla boşluklar bıraktığınızda kan şekeriniz düşüyor ve enerjiye ihtiyaç duyuyorsunuz. Tatlı yiyecekler enerji seviyesini hızlı bir şekilde yükselttiği için ister istemez şekerli şeyler istiyoruz. Ancak bu durumda çikolata yemek doğru bir tercih değil. Hızlı bir şekilde yükselen enerji, aynı hızla düşecek ve daha fazla tüketmek isteyeceksiniz. En iyisi öğünler arasında büyük boşluklar bırakmamak, kan şekerini dengede tutan yüksek lif oranına sahip yiyecekler tüketmek."

Magnezyum eksikliği

Kearney'e göre düşündüğünüzden çok daha fazla kişide magnezyum eksikliği var. Çikolata bu mineral bakımından oldukça zengin bir besin. Küçük bir kare çikolatada 41 miligram magnezyum bulunuyor. Kadınların günde ortalama 320 gram magnezyum alması gerekiyor. Peki bu konuda ne yapmanız gerekiyor? En iyisi çok fazla işlem görmemiş doğal çikolataları tercih etmelisiniz. Çünkü kakao işlem gördükçe magnezyum oranı düşüyor. Kas ağrısı, kaygı ve uykusuzluk gibi semptomlar yaşıyorsanız bir uzmana başvurup magnezyum seviyenizi kontrol ettirmelisiniz.

Fazla stres

Öğleden önce bir sürü toplantı, cevaplamanız gereken sayısız mail, yetişmeniz gereken işler... İçtiğiniz kahveler de artık işe yaramıyorsa çikolataya sığınabilirsiniz. Stresli veya kaygılı olduğumuzda kendimizi iyi hissettiren yiyecekleri elimizin altında tutabiliyoruz. Kearney bu durumda çikolatayı seçmemizi şöyle açıklıyor: "Bir karbonhidrat dilimize dokunduğunda, dopamin salgılıyoruz ve beynimizin ödül ve zevk ile tetiklenen bölümü uyanıyor. Gözümüzün döndüğü o an çikolatayla her şeyi unutuyoruz ancak bu çok kısa sürüyor. Sonra tekrar mutluluğu arıyoruz."

Alışkanlık

Her gün mutlaka çikolata veya çikolatalı bir şey tüketiyor musunuz? Öyleyse bu bırakmanız gereken bir alışkanlık. Artık ihtiyacınız olduğu için değil, rutininiz haline geldiği için tüketiyorsunuz. Bunun yerini acilen sağlıklı bir atıştırmalıkla doldurmalısınız.

Malum dönem

Araştırmalara göre kadınların yüzde 50'si adet dönemi yaklaştığında çikolata krizi yaşıyor. Bunu açıklayan hiçbir biyolojik gerçek olmasa da muhtemelen bu dönemde düşen enerjimizi yükseltmek ve biraz daha mutlu hissetmek için çikolataya başvuruyoruz.

Çikolatanın faydaları

Çikolata isteğinizin nedenlerini belirlediğinize göre şimdi size birkaç iyi haberimiz var. Favori abur cuburunuzun bazı faydaları var. Kakao aktioksidan açısından oldukça zengin bir besin. Araştırmalar gösteriyor ki çikolata kolesterolü düşürüyor ve hafızanızı geliştiriyor.

Ancak handikapı şu ki, yediğiniz paketli ürünler çikolatanın besleyici özelliklerini pek de taşıyor sayılmaz. Tam tersi şekerle dolu olduğu için sağlığınızı kötü yönde etkiliyor. Uzmanlar çikolatadan faydalanmak için en az %70 oranında kakao içeren çikolataların tercih edilmesi gerektiğini söylüyor. Siz yine de birkaç parçadan fazla yemeyin.

02/12/2019 10:25