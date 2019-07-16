Yeni 007, siyah kadın oyuncu Lashana Lynch olacak

Daily Mail’in kaynaklarının aktardığına göre, 31 yaşındaki siyah oyuncu Lynch’in Bond olması yönünde kararın alınmasını, filmin senaristlerinden olan ve feminist görüşleri ile tanınan Phoebe Waller-Bridge etkilemiş olabilir.

Habere göre, Daniel Craig yine James Bond rolünü canlandıracak ve önemli bir sahnede emekliliğini isteyip tatil için Jamaika’ya gidecek. 007 numarası da Lashana Lynch’in canlandıracağı ajana verilecek. Daha sonra iki ajan birlikte bir soruşturma yürütecek.

Önümüzdeki yılın nisan ayında gösterime girmesi planlanan 25. Bond filminde Daniel Craig’in beşinci ve son kez James Bond rolünü canlandıracak.

Filmin kadrosunda Ben Whishaw, Ralph Fiennes, Naomi Harris, Lea Seydoux, Christoph Waltz ve Jeffrey Wright gibi önceki filmlerde rol alan oyuncular da bulunuyor. Yeni oyuncuları arasında da Oscar’lı oyuncu Rami Malek, David Dencik, Ana De Armas, Billy Magnussen, Dali Benssalah, Rory Kinnear gibi isimler yer alıyor.