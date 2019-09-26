Tarım Bakanlığı I. Avans Ödemelerinin Yapıldığını Açıkladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, tahıl, yem bitkileri, nadas ve narenciye beyanları karşılığında Doğrudan Gelir Desteği’nin %50’sini kapsayan I. Avans Ödemeleri için üreticilere toplam 18.455.066 TL’lik ödeme yapıldığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında göre, ödemenin 7.584 üreticiye yapıldığı belirtildi ve üreticilerin hak edişlerini Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası ile bu bankaların ilgili şubelerinden alabilecekleri kaydedildi.

26/09/2019 16:53