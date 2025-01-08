999 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edildi

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08/01/2025

999 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edildi

(Kamalı Haber)- Ülkede kaçak yaşam süren İranlı Bennan Ganjizade, Lefkoşa Muhaceret Şubesine giriş-çıkış belgesi almaya gidince tutuklandı.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, ihraç işlemleri başlatıldığı açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Hasan Kabadayılar, zanlının 7 Ocak 2025 tarihinde Lefkoşa Muhaceret Şubesine giriş-çıkış belgesi almaya gelince tespit edildiğini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 14 Ocak 2022 tarihinden beri 999 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiğini belirlediklerini açıkladı. Polis, zanlının ihraç emri için yazı yazıldığını ve kararın beklendiğini belirtti. Polis memuru, soruşturmanın tamamlanması ve zanlıyla ilgili ihraç emrinin çıkması için 2 gün süreye ihtiyaç olduğunu belirtti.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise kendi isteği ile polise gittiğini, ülkesine dönmek istediğini söyledi. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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