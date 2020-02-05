Koronavirüsü dolandırıcıları rahat durmuyor

Kuzey Amerika ve Birleşik Krallık’taki birçok insan, kendilerini Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) ya da virolog olarak tanıtan kişilere karşı savunmasızdı. Bunun farkında olan dolandırıcılar boş durmadı. Bu kişilerin kullandıkları yöntemler ise akıllara durgunluk verecek düzeydeydi. Dolandırıcıların temel hedefi kullanıcıların bütün kişisel bilgilerini ele geçirmekti.

Masum kişileri kandırmak isteyen bazıları, kandırdıkları bu kişilerin bölgelerinde yeni enfeksiyonlu insanların olduğu bilgisini yayıyor. Böylece, virüs üzerinden insanları kandırmak daha kolay hale geliyor.

Resmi rakamlara göre 14.591 insana bulaşmış ve 305 kişinin ölümüne yol açmış virüsün kötü insanlar tarafından nasıl alet haline geldiğine inanmak güç. İnternet üzerinden dolandırıcılık ve güvenlik farkındalığı eğitimi sunan KnowBe4’teki araştırmacılar, yeni bir dolandırıcılık türünü tespit etti. Henüz yeni farkedilen bu türe göre sahtekarlar, potansiyel kurbanlarını kandırmak için etraflarındaki enfeksiyonlu insanların listelerini dolandırmak istediği kişilere veriyor.

Atılan mesajlarda, ‘Güvenlik önlemleri.pdf’ isimli bir dosya bulunuyor. Bu internet bağlantısına tıklandığınızda dosya inmeye başlıyor. Devamında ise kullanıcıların bilgilerini ele geçirmek için kullandıkları zararlı yazılımlar bu dosya ile tam entegrasyon sağlıyor. Böylece size ait bütün kişisel bilgiler karşı bilgisayara aktarılıyor.

05/02/2020 12:13