İzmir'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Gece saatlerinde bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, kentin bazı noktalarında hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'nde yağış nedeniyle denize yakın olan kısımlarda oluşan su birikintileri, araçların seyrini zorlaştırdı.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki sokaklarda da yoğun birikintiler olurken, esnaf önlemler aldı. İş yerlerinin önüne kovalar koyup, suları süpüren esnaf, iş yerinin içine su girmesi ihtimaline karşı hazırlıklarını yaptı. Çarşıda bulunan Küçük Demirhan, en çok su alan yerlerden biri oldu. Hanın girişi suyla dolunca müşteriler içeri giremedi. Handa bulunan iş yerleri ve lokantalarda çalışanlar, yağmur çizmeleri giyerek, suları dışarı çıkardı.

23/12/2019 13:35