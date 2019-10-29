Başbakan Tatar Geçitkale Havalimanında Bilgi Aldı

Başbakan Ersin Tatar, iki kişinin yaşamını yitirdiği uçak kazasının gerçekleştiği Geçitkale Havalimanı’nda yetkililerden bilgi aldı. Tatar, Geçitkale Havalimanı giriş kapısı önünde basına yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüz ilk kez böyle bir kaza oluyor. Kazayı yapan çok deneyimli tecrübeli bir pilottu. Rapor açıklanacak ancak bir arıza olduğunu düşünüyorum. halkımıza başsağlığı dilerim çok üzgünüz" dedi. Başbakan Tatar, aileye de başsağlığı dileyerek, incelemelerde bulunmak ve bilgi almak üzere Geçitkale Havalimanı’na girdi. Bölgeye Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ile CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da gelerek bilgi aldı.

29/10/2019 17:02