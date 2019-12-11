Alzheimer'ı önlemek için yeni bir umut: CD33 proteini

Araştırma, bu proteini bir kişinin Alzheimer hastalığı olasılığını düşürebilecek bir faktör olarak tanımlayan daha önceki araştırmalara dayanıyor. Ancak insan populasyonunun yaklaşık yüzde 10’u bu proteinin tersine işleyen bir başka proteine sahip.

Bilim ve Gelecek'te yer alan habere göre, bu araştırmanın yürütücülerinden olan kimyager Matthew Macauley, "Beyinde bulunan mikroglia ismi verilen hücreler, Alzheimer hastalığında kritik bir rol oynar. Koruyucu da, zararlı da olabilirler" açıklamalarında bulundu. Çalışmaya katılan biliminsalarından biri olan Abhishek Bhattacherjee ise, "CD33’ün mikroglia hücreleri üzerindeki etkisiyle birlikte Alzheimer hastalığından korunmak mümkün" dedi.

Macauley, "Çalışmanın bulguları CD33 ile Alzheimer hastalığı arasındaki nedensel ilişkinin test edilmesinin yanı sıra CD33 proteini ile mikroglia hücreleri arasındaki ilişkinin anlaşılması için de yeni bir basamak sağlıyor" açıklamalarında bulundu ve ekledi:

"Mikroglia hücreleri, fagositoz adı verilen işlemi yapabilme yeteneğine sahiptir. Bu işlem ile Alzheimer hastalığına neden olan nörodejeneratif plaklarda temizleme yapılabilir. Böylece bu hastalık için önleyici veya tedavi edici yeni metotlar geliştirilebilir."

11/12/2019 10:35