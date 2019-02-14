Girne Belediyesi Yarı Yıl Şenliği sona erdi

Girne Belediyesi’nin, okulların yarı yıl tatiline girmesi nedeniyle “Eğitime Kısa Bir Mola” sloganıyla 4-11 yaş arası çocuklara yönelik düzenlediği Yarı Yıl Şenliği kapsamındaki etkinlikler Ritim Atölyesiyle sona erdi.

Girne Belediyesi’nin, okulların yarı yıl tatiline girmesi nedeniyle çocuklar için düzenlediği birbirinden eğitici ve eğlenceli etkinlikler, bugün (14 Şubat 2019) Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilen Ritim Atölyesiyle sona erdi. Salahi Konal’ın öncülüğünde ritim çalışmaları yapan çocuklar, komutlar eşliğinde ritim tutmayı deneyimlediler.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediye olarak üç yıldır şubat tatilinde çocuklara etkinlikler düzenlediklerini söyleyerek, çocukların sosyal ilişkilerini geliştirmek, sanata olan yatkınlıklarını keşfetmeleri için bu tür aktivitelerin önemine işaret etti. Güngördü, etkinliklere katkı koyan herkese, çocuklar ve çocuklarını duyarlılık göstererek etkinliklere getiren ailelerine teşekkür ederek, tüm çocuklara yeni dönemde derslerinde başarılar diledi.

Etkinliğin sonunda çocuklara eğitici kitaplar hediye edildi.