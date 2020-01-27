"Nükleer kıyamet saati" 20 saniye ileri alındı! (Felakete artık 100 saniye var)

Chicago Üniversitesine bağlı "Bulletin of Atomic Scientists" (BAS) dergisinin yayın kurulu, nükleer kaynaklı olası bir büyük felakete işaret eden "Kıyamet Günü Saati"nin kadranını, 2019 için 00.00'a 100 saniye kalaya ayarladı.



Kıyamet Günü Saati, 2018'de de 00.00'a 2 dakika (120 saniye) kalaya ayarlanmıştı.



Bilim insanları, 1947'den bu yana var olan saatin, Soğuk Savaş döneminde ABD ve Rusya'nın ilk hidrojen bombası testlerini yaptığı 1953'ten bu yana "kıyamet" anlamına gelen gece yarısına en yakın ana yaklaştığını vurguladı.



Yakın dönemdeki gelişmelerin insanlığı "2 dakikalık uyarı bölgesine soktuğunu" belirten BAS Yayın Kurulu Başkanı Rachel Bronson, "Artık tehlike yüksek ve hata payı çok düşük." ifadesini kullandı.



Dünya liderlerinin son 2 yılda karmaşık tehditlere yönelik etkin yöntemleri giderek terk ettiğine dikkati çeken Bronson, "Önceki nükleer anlaşmalar çatırdıyor. ABD ile Rusya arasında yeni anlaşma olasılığı bir yıl öncekinden daha uzak. Kuzey Kore ile olan nükleer silahsızlanma görüşmeleri durmuş durumda." değerlendirmesinde bulundu.



Rachel Bronson, ABD ile İran arasındaki gerilim nedeniyle Orta Doğu'ya da nükleer savaş tehdidinin gölgesinin düştüğüne işaret etti.

27/01/2020 10:31