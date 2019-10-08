Akıncı, Erhürman’ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin 27. Kurultayı’nda yeniden parti Genel Başkanlığı görevine seçilen Tufan Erhürman’ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a gönderdiği tebrik mektubunda, “Yeniden parti Genel Başkanlığı’na seçilmeniz dolayısı ile samimi tebriklerimi iletirim. Parti Meclisine seçilen üyelerinizle birlikte başarılı bir dönem geçirmenizi diler, size ve tüm CTP camiasına sevgilerimi sunarım” dedi.

08/10/2019 14:11