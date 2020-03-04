Brezilya'da aşırı yağışlar 23 can aldı

Brezilya'nın güneydoğusunda şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi.

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04/03/2020

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Brezilya'da aşırı yağışlar 23 can aldı

Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada, Sao Paulo eyaletinin Guaruja, Santos ve Sao Vicente kentlerinde meydana gelen sel ve heyelanlarda 23 kişi yaşamını yitirdi.

Açıklamada, çok sayıda kayıp kişinin arandığı kaydedildi.

Guaruja'da 200 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sao Paulo eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda dün 10 kişi hayatını kaybetmişti.

04/03/2020 10:02
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TAGS: Brezilya’da aşırı yağışlar 23 can aldı
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