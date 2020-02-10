İşsizlik oranı yüzde 13.3'e, işsiz sayısı 4 milyon 308 bine yükseldi

Türkiye'de işsizlik oranı 2019 kasım ayında 2018 yılının aynı ayına göre 1 puan artarak yüzde 13.3'e yükseldi. Bu dönemde işsiz sayısı 327 bin kişilik artışla 4 milyon 308 bin olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, 2019 kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre 327 bin kişi artarak 4 milyon 308 bine çıktı. İşsizlik oranı 1 puan yükselerek yüzde 13.3 oldu.

İşsizlik oranı, kasımda bir önceki aya göre ise 0.1 puan azaldı.

Tarım dışı işsizlik oranı 1.1 puanlık artışla yüzde 15.4 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0.9 puan yükselerek yüzde 24.5 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 1 puan artışla yüzde 13.6 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre 0.3 puan azalarak yüzde 13.2 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 100 bin kişi azalarak 4 milyon 318 bin kişi olarak gerçekleşti.

İş gücüne katılım oranı yüzde 52.5

İş gücü, Kasım 2019'da, bir önceki yılın aynı ayına göre 182 bin kişi artarak 32 milyon 477 bin kişiye ulaşırken, iş gücüne katılma oranı ise 0.5 puan azalarak yüzde 52.5'e geriledi.

Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0.8 puanlık düşüşle yüzde 71.6'ya, kadınlarda 0.2 puanlık azalışla yüzde 33.9'a geriledi.

Kasım 2019'da herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.2 puan artarak yüzde 33.8 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek yüzde 22.8 oldu.

10/02/2020 11:40