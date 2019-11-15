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İŞAD:KKTC’de daha güzel yarınlar için birlikte mücadeleye devam

İŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü, 15 Kasım KKTC’nin 36. kuruluş yıldönümü vesilesiyle mesaj yayınladı.

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15/11/2019

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İŞAD:KKTC’de daha güzel yarınlar için birlikte mücadeleye devam

 Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD), KKTC’de daha güzel yarınlar için birlikte mücadele çağrısında bulundu.

İŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü, 15 Kasım KKTC’nin 36. kuruluş yıldönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda, KKTC’nin kurulmasına hizmet eden tüm “kahramanları” minnetle, sevgiyle selamladığını belirterek, KKTC’nin geleceğinde daha güzel yarınlara hep birlikte mücadeleye devam edilmesi temennisinde bulundu.

15/11/2019 15:23
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