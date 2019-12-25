İngiltere'de 2019 Brexit yılı oldu

Ülke 2019 yılına, geçen yılın sonunda eski Başbakan Theresa May’in Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasıyla girdi.

May’in anlaşmayı parlamentodan geçirmesinin ardından ülkenin AB’den 29 Mart’ta resmen ayrılması öngörülüyordu. Ancak 2017’de gittiği erken seçimde parlamentodaki çoğunluğunu kaybeden ve Kuzey İrlanda’nın İngiltere ile birlik yanlısı Demokratik Birlik Partisinin (DUP) desteğiyle azınlık hükümeti kurabilen May, karşısında Brexit karşıtı muhalefet blokunu ve kendi partisi içindeki muhalifleri buldu.

May’in Brexit anlaşması parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında biri tarihi çoğunlukla olmak üzere 3 kez üst üste reddedildi. Parlamento, çıkardığı özel bir yasa ile May’i Brexit’i ertelemeye mecbur bıraktı.

May sonuç alamadı

Parlamento engelini aşamayan May, Brexit tarihini önce 12 Nisan’a sonra da 31 Ekim’e ertelemek zorunda kaldı. May, AB ile anlaşmanın İngiliz Parlamentosunda tepki çeken maddelerini değiştirmeye dönük görüşmelerinden de sonuç alamadı.

Parlamentoyla mücadelesinde zayıf düşen May’e son darbe 22 Mayıs’ta yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde geldi. Muhafazakar Parti, tarihinde ilk kez ulusal çapta yapılan bir seçimde 5'inci sıraya düştü.

May parti içi muhalefetin baskısıyla parti liderliğini 7 Haziran'da bırakacağını, başbakanlığı ise yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini ilan etti.

Muhafazakar Parti içinde başlayan liderlik yarışında katı Brexitçi cephenin lideri Boris Johnson ile May kabinesinin ılımlı Brexitçi Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt öne çıkan iki isim oldu.

3 yılda 3'üncü başbakan

Parti üyelerinin oylarının çoğunluğunu alan Johnson, 24 Temmuz’da May’den başbakanlık görevini devraldı.

Johnson böylece, İngiltere’nin 2016’da yapılan referandumda Brexit kararı almasınının ardından geçen 3 yıldaki 3'üncü başbakanı oldu.

Referandum sürecinde de Brexitçi cephenin lider figürü olarak öne çıkan Johnson, başbakan olarak temel vaadini "Brexit’i ne pahasına olursa olsun gerçekleştirmek" olarak ilan etti.

Ancak Johnson’ın katı Brexit yönünde attığı adımlar kabinesinde ve partisinin parlamento grubunda bir dizi istifayı tetikledi. İstifa eden bakanlar arasında Johnson’ın, “ailesi ile ulusal çıkarlar arasında kaldığını” ifade eden kardeşi Jo Johnson da yer aldı.

Mahkemelik oldular

Johnson, AB ile Brexit anlaşmasını yeniden müzakere etmek ve 31 Ekim’de ülkeyi birlikten ayırmak için verdiği sözü gerçekleştirmek üzere radikal bir adım attı. Johnson, parlamentoyu 5 hafta süreyle kapatma kararı aldı.

Muhalefet partileri ve kendi partisi içindeki muhalif figürlerin “anayasal rezalet” diye nitelendirdiği bu adım, yargıya taşındı. İlk derece mahkemeleri Johnson hükümetini haklı bulsa da Anayasa Mahkemesi parlamentoyu kapatma kararının yok hükmünde olduğu yargısına vardı.

Erken genel seçim

Yasama organını devre dışı bırakma kararı yargıdan dönen Johnson, ülkeyi erken seçime götürmek için girişimlere başladı. Johnson’ın erken seçim teklifleri parlamentoda 2 kez reddedildi.

Ancak Johnson’ın erken seçim tekliflerini geri çevirmenin sandıktan kaçtıkları algısına yol açmasından endişe eden muhalefet partileri, ülkeyi 12 Aralık’ta sandık başına götürmeye "evet" dedi.

Seçim kampanyasını “Gelin Brexit’i gerçekleştirelim” sloganı üzerine kuran Johnson, 650 sandalyeli parlamentoya 365 milletvekili sokarak ezici bir galibiyet ve Brexit siyaseti için güçlü bir halk desteği kazandı.

Seçmen tabanı Brexit konusunda bölünen ve ülkeyi yeni bir Brexit referandumuna götürme vaadi nedeniyle geleneksel seçmenini kaybeden ana muhalefetteki İşçi Partisi ise son 80 yılın en büyük seçim mağlubiyetini aldı.

En büyük sürpriz ise Brexit’i iptal etme vaadiyle kampanya yürüten Liberal Demokrat Partinin lideri Jo Swinson’ın milletvekili bile seçilmeyi başaramaması oldu.

İskoçya'da yeni bağımsızlık referandumu

Johnson’ın yanı sıra erken seçimin galibi olarak öne çıkan siyasi aktör İskoç Ulusal Partisi oldu.

Milletvekili sayısını 35’ten 48’e çıkaran parti, İskoçya’da yeni bir bağımsızlık referandumu için merkezi hükümet üzerindeki baskıyı artırmaya başladı.

İskoçya’da bölgesel hükümette de olan parti, yeni bağımsızlık referandumunu 2020’nin 2'nci yarısında gerçekleştirmeyi hedeflediğini ilan etti.

Avam Kamarası Başkanı istifa etti

Yılın önemli gelişmelerinden biri de Avam Kamarasının Brexit sürecine damga vuran başkanı John Bercow’un istifası oldu.

Avam Kamarası'ndaki Brexit tartışmalarında ve oylamalarında, takdir hakkını muhalefet partileri ile “arka sıra” milletvekilleri için kullanan ve renkli yönetim tarzıyla uluslararası ün kazanan Bercow, Brexit’in 2 defa ertelenmesinde de kilit rol oynadı.

Başbakan Johnson’ın, gidilecek ilk seçimde teamülün aksine kendisini aday göstermeme tehdidi üzerine Bercow, 10 yıldır sürdürdüğü görevi 31 Ekim’de bıraktı.

Londra Köprüsünde 2'nci saldırı

İngiltere’nin başkenti Londra 29 Kasım’da bir terör saldırısıyla sarsıldı. Terör suçundan hapis yatarken şartlı tahliyeden yararlanarak serbest kalan Usman Khan adlı saldırgan, 2017’de de bir terör saldırısına sahne olan Londra Köprüsü’nde iki kişiyi bıçakla öldürdükten sonra polis tarafından vurularak can verdi.

İngiltere’de saldırıdan birkaç hafta önce bir en üst ikinci kademeden bir alt kademeye çekilen terör tehdit seviyesi yükseltilmedi.

Kraliyet ailesi

2019 İngiliz kraliyet ailesi için de fırtınalı geçti. Kraliçe 2. Elizabeth’in oğullarından Prens Andrew, cinsel istismar suçlamasıyla yattığı hapishanede intihar eden ABD’li milyarder Jeffrey Epstein ile arkadaşlığı ve reşit olmayan kızlarla cinsel ilişkiye girdiği yönündeki iddialar nedeniyle kraliyet ailesi içindeki görevlerinden çekildi.

Kraliyet ailesi 2019’da bir de yeni üye kazandı. Harry ve Markle çiftinin mayıs ayında dünyaya gelen oğullarına Archie adı verildi. Arcihe’yi BBC Radyo 5 yayınında “şempanzeye” benzeten gazeteci Danny Baker ise İngiliz kamu yayın kuruluşundaki işinden kovuldu.

Çevreci İşgal eylemleri

İngiltere’de nisan ayına çevreci grup Extinction Rebellion’ın yaklaşık 2 hafta süren işgal eylemleri damga vurdu. Londra’nın merkezinde köprü ve meydanları işgal eden ve toplu ulaşım hatlarını bloke eden grubun binin üzerinde üyesi gözaltına alındı.

Julian Assange

Nisan ayının bir diğer önemli gelişmesi de WikiLeaks kurucusu Julian Assange’ın 7 yıldır sığındığı Ekvator Büyükelçiliğinden çıkarılması ve tutuklanması oldu. Assange mayıs ayında çıkarıldığı mahkemede de kefaletle serbest kalma koşullarını çiğnediği gerekçesiyle 50 hafta hapis cezası aldı. ABD’nin Assange’ın iadesi için yaptığı başvuruyla başlayan yargı süreci 2020’de devam edecek.

Trump

ABD Başkanı Donald Trump, haziran ayında, kendisine karşı toplanan 2 milyona yakın imzaya rağmen İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in resmi konuğu olarak ülkeyi ziyaret etti.

Trump’ın 3 günlük ziyaretinin üzerinden 1 ay geçmişti ki İngiltere’nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch’un ABD Başkanını “beceriksiz” diye nitelendirdiği yazışmaları basına sızdı. İki ülke arasında diplomatik krize evrilen olay, Darroch’un istifasıyla sonuçlandı.

Yılın diğer bir sarsıcı olayı ekim ayında Essex’de meydana geldi. Bölgede bir sanayi sitesinde park edilmiş tırda 38 ceset bulundu.

Soruşturma sonucunda cesetlerin ülkeye yasa dışı yoldan giren Vietnam vatandaşlarına ait olduğu anlaşıldı. Kaçak göçmenlerin, soğutuculu konteynerde donarak hayatlarını kaybettiği tespit edildi.

Kaynak: AA

25/12/2019 11:46