Koronavirüste vaka sayısı 83 bini geçti

Çin'de ortaya çıkan ölümcül virüs dünyada yayılmaya devam ediyor.

Vaka sayısı 83 bini aştı, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 900'e yaklaştı.

Kuzey İrlanda, Hollanda ve Nijerya'da ilk koronavirüs vakaları görüldü.

DSÖ'den salgın açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü, Genel Direktörü Tedros Adhanom basın toplantısı düzenleyerek, virüsün pandemi potansiyeli taşıdığına dikkat çekti,, enfeksiyonu önlemek için harekete geçme zamanı olduğunu ifade etti.

Vaka sayısı Irak'ta 7'ye, Lübnan'da 3'e yükseldi. Suudi Arabistan, salgın nedeniyle Umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretlerini geçici olarak askıya aldı.

İtalya'da salgın büyüyor

Avrupa’da en fazla vakanın görüldüğü İtalya’da da virüsün bulaştığı kişi sayısı artıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye, vaka sayısı 453'e yükseldi. Vaka sayısı Almanya'da 19, Fransa'da 38, İspanya'da 23 oldu.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in de koronavirüs kapmış olabileceği iddia ediliyor. Papa, Romalı rahiplerle buluşmasını, hastalık geçirdiği gerekçesiyle erteledi. Vatikan, 83 yaşındaki din adamının hafif bir kırgınlık yaşadığını açıklamakla yetindi.

16 vakanın tespit edildiği İngiltere'de koronavirüs tehdidi nedeniyle bazı okullar tatil edildi.

Virüse karşı Amerika Birleşik Devletleri de önlemlerİni arttırdı. Kaliforniya Valisi, ülke içinden ticari uçuşlarla gelen 8 bin 400 kişinin eyalette gözetim altında tutulduğunu ifade etti. Ellerinde bulunan 200 adet test kitinin yeterli olmadığını söyledi. Virüs Kaliforniya eyaletinde şu ana kadar 33 kişide tespit edildi.

28/02/2020 11:18