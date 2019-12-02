Özersay, Girne Üniversitesi’nde seminerde konuşma yapacak

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Girne Üniversitesi tarafından düzenlenecek “Doğu Akdeniz Enerji Politikaları ve Kıbrıs Sorununa Yansımaları” konulu seminerde konuşma yapacak.

Enformasyon Dairesinden verilen bilgiye göre, Seminer 4 Aralık Çarşamba günü saat 10.00’da Girne Üniversitesi Konferans Salonu’nda yer alacak.

02/12/2019 11:16