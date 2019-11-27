Şilluris’ten Suudi Arabistan temasları

Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in, Suudi Arabistan Meclisi Başkan Yardımcısı Abdullah Bin Salem bin Jamer Al-Mutani başkanlığındaki meclis heyetini, Güney Kıbrıs'ta Arapça konuşulmasının ileriye götürülmesine dair gelişme halindeki inisiyatifkonusunda bilgilendirdiği haber verildi.

Yapılan açıklamaya göre, Mutani’nin çabaya destek olunması konusundaki arzusunu dile getirdiğini yazan Fileleftheros gazetesi, Şilluris’in ise konuşmasında, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği (AB) ile Orta Doğu arasında bir köprü olarak kullanılmasına dair hedefine değindiğini iletti.

Gazete, Suudi Arabistan Meclis heyetinin, Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi tarafından Lefkoşa’nın güneyinde düzenlenen Avrupa’nın Küçük Devletleri Parlamentoları Başkanlarının 13’üncü toplantısına katılmak için Kıbrıs’ın güneyinde bulunduğunu belirtti.

Şilluris’in aynı toplantıya katılmak için adaya gelen Karadağ Meclis Başkanıyla da görüştüğünü yazan gazete, toplantıda iki taraf arasındaki temaslar ile iki ülke arasındaki işbirliğinin daha fazla güçlendirilmesi konusunun ele alındığını ekledi.

(TAK)

27/11/2019 12:05