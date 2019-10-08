70 bin caretta caretta mavi sularla buluştu

Dünyada nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan hayvanlar arasında yer alan caretta carettaların, mayıs ayında başlayan zorlu yolculukları tamamlandı. Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Ali Fuat Canbolat başkanlığında hazırlanan, Deniz Kaplumbağalarını İzleme ve Koruma Projesi kapsamında Belek Turizm Merkezi'nde bu yıl 5 ülkeden 90 gönüllü, caretta carettalar için üç ay gece gündüz nöbet tuttu. Belek ve Boğazkent sahillerinde yumurtlama sahalarını koruyan, yuvaları izleyen Canbolat ve ekibi, 2 bin 120 yuvadan 70 bin yavrunun denizle buluşmasını sağladı. Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Belek'in caretta carettaların neslinin devam etmesi için en önemli merkezlerden birisi olduğunu söyledi.

"Bin yumurtadan sadece ikisi, üçü erginlik dönemine ulaşabiliyor"

Belek'teki 30 kilometrelik sahile deniz kaplumbağalarının yuva yaptığına dikkati çeken Canbolat, carettaların yumurta ve yavru dönemlerinde ölüm oranlarının yüksek olduğunu ifade etti. Yumurtalardaki yavruların yarısının denize ulaşabildiğini, bunların da çoğunun avcı balıklar ve kuşlar tarafından avlandığını anlatan Canbolat, "Bin yumurtadan sadece ikisi, üçü erginlik dönemine ulaşabiliyor. Carettalar üç yaşına ulaştıktan sonra avcıları, köpek balıkları ve insanlar oluyor. Bu kadar yüksek ölüm oranı olan bir türün çok yumurta bırakıp, olabildiğince fazla yavrunun denizle buluşması çok önemli." diye konuştu.

08/10/2019 12:46