KKTC'li sanatçılar İstanbul'da buluştu

KKTC İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, KKTC’li sanatçı ve iş insanları ile bir araya geldi.

Gayrettepe’de Petra Roasting Co’da gerçekleşen buluşmada Kuzey kıbrıs’a dönük nasıl katkı sağlanabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu ve neler yapılabileceği konusu ele alındı.

Kıbrıslı sanatçı Hüseyin Köroğlu sosyal medya sayfasında buluşmayı şu satırlarla aktardı:

Bugün KKTC İstanbul Başkonsolosluğu’muzun, Başkonsolosumuz Sayın Seniha Birand Çınar’ın ev sahipliğinde İstanbul’da birçok değerli sanatçımızla, iş insanlarımızla Gayrettepe’de Petra Roasting Co.’da memleket ve dünya odaklı harika bir beyin fırtınası gerçekleştirdik. Doğduğu topraklara sevdalı insanlarımızla birlik olduğumuz sürece başaramayacağımız hiç bir şey yok. Planlı bir süreçten sonra, her biri dalında çok kıymetli insanlarımızla muhteşem yolculuklar yapacağız. Gördüğünüz gibi mumlarımızı yaktık:-) Başkonsolosumuz Seniha Birand Çınar Hanım’a, KKTC İstanbul Başkonsolosluğu çalışanlarımıza ve bizi çok iyi ağırlayan Petra Roasting Co. Gayrettepe’ye çok teşekkür ederiz.

06/01/2020 11:23