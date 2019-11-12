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BM Koordinatörü Mladenov: Gazze'nin siyasi çözüme ihtiyacı var

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Mladenov, Gazze'nin birlik ve güvenliği sağlayacak siyasi çözüme ihtiyaç duyduğunu belirtti

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12/11/2019

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BM Koordinatörü Mladenov: Gazze'nin siyasi çözüme ihtiyacı var

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Hollanda tarafından finanse edilen güneş enerjisinden elektrik üretimi projesi kapsamında, Gazze'de 70 çiftliğe güneş paneli dağıtıldığını aktardı.

Mladenov ayrıca güneş paneli kurulan bir çiftliği ziyaretine ilişkin fotoğrafları da hesabında paylaştı.

Paylaşımında acil yardımların Gazze'deki gerginliğin tırmanmasına engel olabileceğini ifade eden Mladenov, Gazze'nin birlik ve güvenliği sağlayacak siyasi çözüme ihtiyacı olduğunu kaydetti.

12/11/2019 10:29
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TAGS: haber, kıbrıs, bm, gazze
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