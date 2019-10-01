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Thomas Cook Belçika'da da iflas etti

İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un Belçika iştiraki iflasını açıkladı.

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01/10/2019

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Thomas Cook Belçika'da da iflas etti

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından Belçika'daki iştiraki de iflas etti.

Thomas Cook Belçika tarafından yapılan yazılı açıklamada, çeşitli taraflarla yapılan yoğun görüşmelere rağmen gerekli kısa vadeli finansman konusunda bir anlaşmaya sağlanamadığı ve şirketin resmen iflas ettiği bildirildi.

Açıklamada, Thomas Cook Belçika'nın 91 acentesi ve 501 çalışanı olduğu bilgisi paylaşılarak, yönetimin bu kişilerin mağduriyetlerini önlenmek için yoğun biçimde çaba göstereceği vurgulandı.

İngiliz Sivil Havacılık Kurumu, dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ticari faaliyetlerine son verildiğini açıklamış, gelişmenin ardından Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden 150 bini aşkın İngiliz vatandaşının geri getirilmesi için operasyon başlatılmıştı.

01/10/2019 09:35

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TAGS: Thomas Cook, HABER, KIBRIS, Belçika’da da, iflas, etti
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