Çin Devlet Başkanı Xi: Virüs hala acımasız ve karmaşık

Hastalık karşıtı çalışmalardan sorumlu yetkililerle video konferans aracılığıyla açıklama yapan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, iktidardaki Komünist Parti'nin salgına karşı mücadelesini "zamanında ve etkili" olarak nitelendirdi.

Xi, geçen yıl aralık ayından bu yana 2 bin 400'ün üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine yol açan hastalığın kontrol altına alınabileceği yönündeki yurt dışından gelen umutlu açıklamalara da değinerek “Önleme ve kontrol en kritik aşamada.” diye konuştu. Salgının hala acımasız ve karmaşık bir durumda olduğunu kaydeden Xi, yetkilileri "salgının yayılmasını kararlı bir şekilde engellemeye" çağırdı.

Xi, salgının kendileri için bir "kriz ve büyük bir sınav" olduğunu belirterek hastalığın, Komünist Parti'nin 1949'da iktidara geldiğinden bu yana en hızlı yayılan ve en zor önlenen ve kontrol altına alınan acil sağlık durumu olduğunu ifade etti.Başkentte enfeksiyonun kaynağını kesmek için sağlık personelini Pekin'e konuşlandırma çağrısında bulunan Xi, fabrikaların ve diğer şirketlerin yeniden açılmasına ve düşük gelirli çalışanların istihdam edilmesini sağlamasına yardımcı olmaları gerektiğini dile getirdi. Xi, "Bahar çiftçiliğini etkileyen önemli problemleri acilen çözmeliyiz." dedi.

Hükümetin, sebze, hayvancılık ve kümes hayvanlarının üretiminin aktif olarak organize etmesinin önemini vurgulayan Xi, ulaşım kanallarındaki engellerin kaldırılması gerektiğini belirtti.

24/02/2020 09:43