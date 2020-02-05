Trump'ın konuşmasında şoke eden anlar

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'da bulunan ABD Kongre Binası'nda 'Birliğin Durumu' konuşmasını gerçekleştirdi. Ancak törene Trump ve Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi arasındaki gergin anlar damga vurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongre Binası'nda senelik 'Birliğin Durumu' konuşmasını gerçekleştirdi.

Başkan Trump üç yıl gibi kısa bir sürede 'Amerika’nın Düşüşü' zihniyetini paramparça ettiklerini ve üretime geçtiklerini belirttiği konuşmasının başında ise gergin anlar yaşandı.

ABD Başkanı Trump, kürsüye çıkarken Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi'nin uzattığı elini sıkmadı.

Bu anlar gerginliğe neden olsa da asıl şoke eden olay konuşma sonunda Nancy Pelosi'den geldi.

Pelosi, Trump’ın sözleri bittikten sonra hemen ayağa kalktı ve ABD Başkanı'nın konuşma metnini kameralar karşısında yırttı.

05/02/2020 10:50