Kalp dostu beş yağ

YAĞ TÜKETMEKTEN KORKMAYIN!

Kilomuzu kontrol etmeye, kolesterol ve tansiyonumuzu istediğimiz seviyede tutmaya çalışırken yağı tamamen hayatımızdan çıkarmamız gerektiği gerçek bir şehir efsanesi! Enerjimizi yüksek tutmak, bazı vitaminlerin emilimini kolaylaştırmak ya da saçlarımızı ve cildimizi korumak için yağa ihtiyacımız var ama bir şartla: Doğru yağı, doğru oranda tüketmeliyiz! İşte Herbalife Nutrition uzmanlarının önerdiği kalp dostu ilk beş yağ…

Herbalife Beslenme Danışma Kurulu Üyesi Doç. İsmet Tamer “Yağ molekülleri tekli doymamış, çoklu doymamış ya da doymuş yağlar olarak ayrıştırılabilir. Doymuş yağlar sıklıkla hayvansaldır ve vücutta faydalarından çok, kalp ve damar sağlığı üzerine olumsuz etkileri olan kötü kolesterolün kaynağı olarak gösterilirler“ diyor. Tereyağı, yağlı et,tam yağlı süt ve süt ürünleri ile hayvansal, katı ve tropikal yağlar doymuş yağ sınıfına girerler. Dolayısıyla fast food’a, zincir restoranlara veda etmek hepimiz için yerinde bir davranış olabilir.

Yağlarla ilgili diğer önemli terimler ise ‘hidrojenize’ veya ‘kısmen hidrojenize’. Dallas Parkland Memorial Hastanesi diyetisyeni Chen Du, ‘hidrojenize’nin trans yağ anlamına geldiğinin ve trans yağlardan uzak durmamız gerektiğinin altını çiziyor.

Yeterli miktarda “iyi” yağ, yani doymamış yağ tüketmenin sırrı ise basit: Biraz kabuklu yemiş ve yağlı tohumla birlikte aşağıdaki yağlardan dengeli miktarda tüketmek…

Zeytinyağından vazgeçmeyin

İyi yağ sınıfında olmasının yanı sıra içeriğinde az miktarda A, E, D ve K vitamini bulunan zeytinyağı, Akdeniz mutfağının vazgeçilmezlerindendir. Zeytinyağıylasebzeleri soteleyebilir veya salata sosu olarak kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı zeytinyağında 119 kalori bulunuyor.

Keten tohumu alternatifi

Keten tohumu önemli bir omega-3 kaynağıdır. Buzdolabında saklanması gereken keten tohumu yağı, yemek pişirmek için kullanılmıyor. Işığa, sıcağa ve havaya da maruz bırakılmaması gereken keten tohumu yağı, salata sosları veya terbiye olarak yahut gıda takviyesi şeklinde tüketilebilir. Bir yemek kaşığı keten tohumu yağı da 119 kalori içeriyor.

Lezzetli ve aromatik: Yerfıstığı yağı

Yerfıstığı yağı, aromasıyla öne çıkan leziz bir yağ alternatifi. E vitamini ve fitosterol içeren saf yerfıstığı yağının uzun raf ömrü ve dumanlanma derecesi en yüksek yağlardan biri olması, bu yağı kızartmalar için de uygun kılıyor. Bir yemek kaşığı yer fıstığı yağının kalori değeri, 119 kalori.

Hem leziz hem sağlıklı: Avokado yağı

Yüksek dumanlanma derecesine sahip olan bir diğer yağ avokado yağı. Hem yemeklerde hem de salatalarda kullanmak için uygun olan avokado yağı, önemli bir yağ asidi olan oleik asit içeriyor. Avokado yağı lutein bakımından da oldukça zengindir ve bir yemek kaşığının enerji değeri 124 kaloridir.

Ceviz yağıyla detoks

Ceviz yağı salata sosları, dip soslar ve terbiyeler için ideal, lezzetli ve besleyici bir yağdır. Elajik asit bakımından zengin olan ceviz yağı, manganez ve bakırın yanı sıra, melatonini de içeriyor. Düşük dumanlanma derecesi nedeniyle pişirilmesi tavsiye edilmeyen ceviz yağının bir yemek kaşığında 130 kalori bulunuyor.

Hindistan cevizi yağına aldanmayın!

Son dönemde her yerde Hindistan cevizi yağının “mucizevi” faydalarından, hem iyi hem de kötü kolesterolü yükseltme özelliğinden bahsediliyor. Diyetisyen Chen Du, bu iddiaların bilimsel olarak desteklenmediğini belirterek, “Hindistan cevizi yağı, 12 karbon uzunluğunda orta-zincir trigliseritler içerir. Bu tür yağ asitlerinin sağlık açısından faydasını gösteren bir çalışma yok” diyor. Hindistan cevizi yağının bir yemek kaşığının 12 gram doymuş yağ içerdiği düşünülürse, bu yağı ölçülü tüketmekte fayda olabilir.

Herbalife Nutrition Ltd. hakkında

Herbalife Nutrition, “Daha sağlıklı ve mutlu bir dünya için” sloganını benimsemiş global bir beslenme şirketidir. 1980’den bu yana başta kilo yönetimi, takviye edici gıdalar, sporcu beslenmesi ürünleri ve cilt bakımı ürünleri ile insanların yaşamlarını değiştiren şirket, beslenme konusunda önemli bir görev üstlenmiştir.

Herbalife Nutrition, bağımsız distribütörleriyle birlikte tüm dünyada yetersiz beslenme ve obezite, yaşlanan nüfus, hızla artan kamu sağlığı maliyetleri ve her yaştan girişimcilerin sayısındaki artış gibi sorunlara çözümler sunmayı hedeflemektedir.

Herbalife Nutrition, çoğunluğu kendi tesislerde üretilen üstün kaliteli ve etkisi bilimsel olarak kanıtlanmış ürünleriyle, bağımsız distribütörlerinin bire bir danışmanlığı eşliğinde, müşterilerini daha sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzını benimsemeye teşvik eden bir yaklaşım benimser.

Herbalife Nutrition'ın ürünleri 90’ı aşkın ülkede, yalnızca bağımsız distribütörler aracılığıyla sunulmaktadır.

Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları da gerçekleştiren Herbalife Nutrition, ihtiyacı olan çocuklara yeterli ve dengeli beslenme imkanı sunmak amacıyla Herbalife Nutrition Vakfını (HNF) ve vakıf bünyesindeki Casa Herbalife programlarını desteklemektedir. Ayrıca, Herbalife Nutrition tüm dünyada 190'dan fazla seçkin sporcu, takım ve etkinliğin sponsorluğunu da gururla üstlenmektedir.

Herbalife Nutrition'ın dünya çapında yaklaşık 8 bin 300 çalışanı olup, hisseleri New York Borsası'nda (NYSE: HLF) işlem görmektedir. Şirket 2017 yılında yaklaşık 4,4 milyar dolarlık net satış gerçekleştirmiştir. Daha fazla bilgi için Herbalife.com veya Herbalife.com.tradresini ziyaret edebilirsiniz.

Herbalife International’e bağlı bir şirket olarak Türkiye’deki faaliyetlerine Mart 1998’de başlayan Herbalife International Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. Herbalife Nutrition ürünlerinin Türkiye’ye ithalatını yapmaktadır. Şirket, Türkiye Doğrudan Satış Derneği’nin ve merkezi Belçika Brüksel’de bulunan Uluslararası Beslenme Destek Ürünleri Dernekleri Birliği IADSA’nın Türkiye Temsilcisi’dir.

Herbalife Nutrition, tüketiciyi korumada Altın Standart sunmaktadır.