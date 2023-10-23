Kazandıklarını için mutlu olduklarını belirten İsmail Kartal, "Farklı sistemle oynayabileceklerini düşünmemiştik ama esame listesi gelince 3'lü oynayacaklarını gördük. Her sisteme zaten çalışıyoruz. Güzel başladık, Volkan hoca da 5'li ile başlayınca hemen 2-0 öne geçtik ve sonra 4'lüye döndüler. İkinci yarı oyuncularımıza kendi oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz dedim. Atabiliyorsak 4'üncü ve 5'inci golü atabilmemiz için konuştuk. Biraz skorun verdiği rehavetle ikinci yarıya iyi başlayamadık. 1 gol yedik, bir kaçırdılar ve sonra 1 gol bulduk. Sonlara doğru oyunu ele aldık. Kazandığımız için mutluyum, oyuncularımı tebrik ediyorum. Hatayspor ve Volkan kardeşime başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

''9'da 9 yapmak güzel''

Yakalanan galibiyet serisi için oyuncularını tebrik eden tecrübeli teknik adam, "9'da 9 yapmak çok güzel, oyuncularımı tebrik ediyorum. Camianın beklentilerine güzel bir cevap verdik ama ben bunlara çok takıntılı bir insan değilim. Ludogorets maçına odaklandık. Bright'ın hala eksikleri var, hala tam istediğim gibi değil. Dün akşam toplantı yaptık onunla. Gece yarılarına kadar oyun oynamak yok dedim, söz verdi oynamayacağını söyledi. Düzeltmesi gereken eksikleri var onları da düzeltirse 1. sınıf oyuncu olacak" dedi.

Karşılaşma içinde sakatlanan Livakovic'in önemli bir durumu olmadığını düşündüğünü söyleyen Kartal, "Zajc geç geldi, kamp geçirmedi. Geçen seneden kalan sakatlığı var, kampta geçirmedi sürekli milli takıma gidip geliyor. Düzenli olarak antrenman yapıp fiziksel gelişimini sağlayamıyoruz. Bazı oyuncuların performansını yukarı çekmek istesek de elimizde değil, milli takma gittikleri için o seviyeye çekemiyoruz. Takımın seviyesine çekmem gereken oyuncular var, ekibimle konuşup bunu başarmaya çalışacağız." diye konuştu.

Süper Kupa maçı açıklaması

Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynanmasıyla ilgili gelen soru üzerine Kartal, sözlerini şöyle noktaladı:

"Son maçı ayın 24'ünde oynadıktan sonra yabancıların tatilleri var. Yabancılar açısından çok olumlu karşılanmayabilir ama federasyonun aldığı karar bu, biz oynarız bizim için sorun değil."