İktidardaki liberal partinin yanı sıra ana muhalefetteki muhafazakar partinin de desteğiyle kabul edilen yasayla, Yeni Zelanda'nın 2050'de karbon nötr hale gelecek şekilde karbon salımını azaltması amaçlanıyor.



Yasaya göre, hayvanların çıkardığı metan gazı hariç tüm sera gazlarının salımları 2050'de sıfıra düşürülecek. Metan salımları ise 2030'a kadar yüzde 10 azaltılacak, 2050'de bugünkü miktarın çeyreğiyle yarısı arasında bir seviyeye düşürülmüş olacak.



Yasayla, hükümete hedeflere nasıl ulaşılacağı konusunda danışmanlık yapan İklim Değişikliği Komisyonu da kuruldu.



Yeni Zelanda hükümeti, gelecek 10 yılda 1 milyar ağaç dikmeyi ve 2035'e kadar elektrik enerjisinin tamamının yenilenebilir enerjiden sağlamayı taahhüt etti.



ÜLKEDE 10 MİLYON BÜYÜKBAŞ, 28 MİLYON KÜÇÜKBAŞ HAYVAN VAR



Başbakan Jacinda Ardern, yasayla ilgili yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'nın küresel ısınmayla mücadelede lider olmasını amaçladıklarını belirtti.



Ardern, "Buradayız çünkü dünyamız inkar edilemez bir şekilde ısınıyor. Soru, tarihin hangi tarafında yer almayı seçeceğimizdir" ifadesini kullandı.



Tarım ve hayvancılığın ekonominin önemli parçası olduğu Yeni Zelanda'da 5 milyon nüfusa karşılık 10 milyon büyükbaş, 28 milyon küçükbaş hayvan bulunuyor.



Bu hayvanların çıkardığı metan gazları, ülkenin sera gazı salımını ciddi anlamda artırıyor. Yeni Zelanda'nın sera gazı salımlarının neredeyse yarısı, tarım ve hayvancılık sektöründen kaynaklanıyor.

07/11/2019 15:55