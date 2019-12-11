Avrupalıların önceliği iklim değişikliği, Rumların ise gençlerin işsizliği

Politis, “Öncelikler Arasında Uçurum…. AP Eurobarometre 2019: Kıbrıslılar Gençlerin İşsizliği, Avrupalılar İklim” başlıklı haberinde, sonuçları dün yayınlanan Eurobarometre araştırmasına yer verdi.

Öncelikli konunun ne olduğunun belirlemesine ilişkin sorunun yanıtında Avrupalıların iklim değişikliğini, Rumların ise gençlerin işsizliğini seçtiği ortaya çıktı. Güney Kıbrıs’ta yüzde 15 ile genel işsizlik oranının iki katına ulaştığı belirtildi.

Gazeteye göre, Rumlar ayrıca toplumsal dışlanma ve fakirliğe (yüzde 33), yüksek kaliteli eğitime yatırıma (yüzde 33), terör ve örgütlü suçla mücadeleye (yüzde 26) ve AB’nin bütün üyeleri için ortak savunma ve güvenlik politikası geliştirilmesine (yüzde 26) öncelik verilmesini istiyor.

AB genelinde iklim değişikliğine öncelik verilmesi isteği yüzde 32 ile birinci sıraya oturturken, Rumlar yüzde 24 ile 6’ncı sıraya yerleştirdi.

11/12/2019 15:39