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Rusya: Mısır’a charter seferleri yakında yeniden başlayabilir

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya ve Mısır arasındaki charter seferlerinin yeniden başlaması sorununun en kısa zamanda çözüme kavuşturulacağını söyledi

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25/10/2019

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Rusya: Mısır’a charter seferleri yakında yeniden başlayabilir

Rusya-Afrika Zirvesi sonrasında basın toplantısında konuşan Bogdanov, "Her şey normal gidiyor. Yakın zamanda her şey iyi olacak" ifadelerini kullandı. Bogdanov, Mısır’daki havalimanlarına yeni teftişlerin düzenlenmesi olasılığıyla ilgili soruya, "İnsanlar çalışıyor" dedi. Rusya'dan Mısır'a uçuşlar, 31 Ekim 2015'te Mısır'dan kalkan bir Rus yolcu uçağının patlama nedeniyle düşmesi üzerine yasaklanmıştı. Nisan 2018’de düzenli seferler yeniden açılmıştı. Charter uçuşlar ise halen yasak.

25/10/2019 09:37
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TAGS: haber, kıbrıs, rusya, sefer, charter
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