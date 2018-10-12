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9'uncu Beşparmaklar Kültür Sanat Günleri, bu akşam başlıyor

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12/10/2018

9'uncu Beşparmaklar Kültür Sanat Günleri, bu akşam başlıyor

Çatalköy Belediyesi’nin düzenlediği  “9. Beşparmaklar Kültür  Sanat Günleri” bu akşam  başlıyor.Etkinlik yarın da devam edecek.

Bu yıl “Gurtarın  Yeylim”sloganıyla   gerçekleşecek  “Beşparmaklar Kültür  Sanat Günleri”nin açılışına  Başbakan Tufan Erhürman da katılacak.

Sanat Günleri bu akşam kortej yürüyüşüyle başlayacak. Ardından Çatalköy Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterisi,açılış konuşmaları yer alacak.

Açılış konuşmalarının ardından sergiler ve standlar gezilecek  daha sonra, Yuka Blend Stüdyo 21   canlı  performansı, Final Üniveristesi şeflerinin canlı performansları , Anamur Belediyesi Halk Dansları  ekibinin gösterisi, Bikem Tuna, SOS ve Arif Edizer konserleri yer alacak.

Etkinlik yarın da devam edecek.Yarın  10.30-12.30 saatleri arasında,ilkokul öğrencilerine yönelik resim sergisi,  17.00’dan itibaren  Girne Gençlik Merkezi Derneği “Ustalar  Sokakta” halk dansları gösterisi, 1. Beste güfte ve şarkı yarışması ile modacı Abdullah Öztoprak’ın hazırladığı çevre temalı Zira Şov  yer alacak.

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TAGS: Beşparmaklar Kültür Sanat Günleri
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