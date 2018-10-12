9'uncu Beşparmaklar Kültür Sanat Günleri, bu akşam başlıyor

Çatalköy Belediyesi’nin düzenlediği “9. Beşparmaklar Kültür Sanat Günleri” bu akşam başlıyor.Etkinlik yarın da devam edecek.

Bu yıl “Gurtarın Yeylim”sloganıyla gerçekleşecek “Beşparmaklar Kültür Sanat Günleri”nin açılışına Başbakan Tufan Erhürman da katılacak.

Sanat Günleri bu akşam kortej yürüyüşüyle başlayacak. Ardından Çatalköy Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterisi,açılış konuşmaları yer alacak.

Açılış konuşmalarının ardından sergiler ve standlar gezilecek daha sonra, Yuka Blend Stüdyo 21 canlı performansı, Final Üniveristesi şeflerinin canlı performansları , Anamur Belediyesi Halk Dansları ekibinin gösterisi, Bikem Tuna, SOS ve Arif Edizer konserleri yer alacak.

Etkinlik yarın da devam edecek.Yarın 10.30-12.30 saatleri arasında,ilkokul öğrencilerine yönelik resim sergisi, 17.00’dan itibaren Girne Gençlik Merkezi Derneği “Ustalar Sokakta” halk dansları gösterisi, 1. Beste güfte ve şarkı yarışması ile modacı Abdullah Öztoprak’ın hazırladığı çevre temalı Zira Şov yer alacak.