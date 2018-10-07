9'uncu gezegene niyet 'Gulyabani'ye kısmet!

Uluslararası Astronomi Birliği’ne bağlı Gezegen Merkezi, Güneş Sistemi içinde ve ‘cüce gezegen’ Plüton’un milyarlarca kilometre uzağında, kendine ait yörüngesi olan bir cisim keşfetti.

Bilim insanları, ilk kez 2015 Cadılar Bayramı döneminde görülen cisme bu nedenle ‘Goblin’ (Gulyabani) adını verdi. Carnegie Bilim Enstitüsü gökbilimcisi Scott Sheppard, cisme, Güneş Sistemi’nde var olduğuna inanılan 9’uncu gezegen ‘Planet X’i ararken ulaştıklarını belirtti.