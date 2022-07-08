A Lisans Antrenörlük Kursu tamamlandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Eğitim Üst Kurulu tarafından organize edilen A Lisans Antrenörlük Kursu'nun ilk aşaması tamamlandı.

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08/07/2022

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A Lisans Antrenörlük Kursu tamamlandı

 

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Eğitim Üst Kurulu tarafından organize edilen A Lisans Antrenörlük Kursu'nun ilk aşaması tamamlandı.
İki haftalık periyotta teorik ve uygulamalı derslerin yapıldığı kursun ikinci aşamasının yıl içinde gerçekleştirileceği açıklandı.
KTFF Antrenör Eğitmeni Mustafa Borataş ile TFF Antrenör Eğitmeni Hakan Yılmaz tarafından kursiyerlere eğitimler verildi.
 Daha önce C Lisans ile B Lisans Antrenörlük Kurslarını tamamlayan KTFF, Teknik Direktörlük Kursunun da önümüzdeki günlerde açılacağını duyurdu.

08/07/2022 09:54
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TAGS: A Lisans, Antrenörlük, Kursu, kktc,
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