A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk yenilgisini aldı

A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda normal süresi 68-68, birinci uzatma bölümü ise 75-75 berabere biten üçüncü maçında Gürcistan'a ikinci uzatma bölümü sonunda 88-83 yenildi.

A Milli Takım grupta ilk mağlubiyetini yaşarken, Gürcistan ise ilk galibiyetini elde etti.

Taraftarları önünde oynanan maça hızlı başlayan Gürcistan, boyalı alanda bulduğu basketlerle 5. dakikaya 10-5 önde girdi. Savunmasını sertleştirerek rakibinin hızını kesen A Milli Takım, organize hücumlarla kaydettiği basketlerle üstünlüğü ele geçirdi ve ilk periyodu 25-19 önde bitirdi.

İkinci periyoda Sertaç Şanlı ve Cedi Osman'ın basketleriyle başlayan A Milli Takım, 12. dakikada farkı 10 sayıya (29-19) çıkardı. Daha sonra yaptığı hücumları istediği gibi değerlendiremeyen ve çok top kaybı yapan ay-yıldızlı takım karşısında 14-0'lık seri yakalayan Gürcistan, 19. dakikada 33-29 öne geçti. A Milli Takım bu periyotta sadece 8 sayı üretirken, Gürcistan soyunma odasına 36-33 önde gitti.

Karşılaşmada ikinci yarının ilk bölümü karşılıklı basketlere sahne olurken, 25. dakikaya 43-41 Gürcistan'ın üstünlüğüyle devam edildi. Hücumda bir türlü ritim bulamayan ve savunmada da zaman zaman zorlanan A Milli Takım karşısında McFadden, Shermadini ve Andronikashvili ile etkili olan Gürcistan son periyoda da 53-49 önde girdi.

Dördüncü periyoda Alperen Şengün, Melih Mahmutoğlu ve Furkan Korkmaz'ın basketleriyle başlayan A Milli Takım, 33. dakikada skoru 55-55 yaptı. Daha sonra karşılıklı basketlerle devam eden ve takımların birbirlerine üstünlük kurmakta zorlandığı çekişmeli maçta son dakikaya 66-66 berabere girildi. Son dakikada Gürcistan yaptığı ilk hücumdan boş dönerken, A Milli Takım, Alperen Şengün'ün kaydettiği basketle bitime 11 saniye kala 68-66 öne geçti. Daha sonra Gürcistan'ın yaptığı hücumda Mamukelashvili attığı basketle bitime 2 saniye kala skoru 68-68 yaptı. A Milli Takım son 2 saniyedeki hücumundan sayı çıkaramazken, normal süresi 68-68 berabere biten maç uzatmaya gitti.

A Milli Takım'ın Sertaç Şanlı ve Cedi Osman ile sayı ürettiği, Gürcistan'ın da dış atışlardan McFadden ile karşılık verdiği ilk uzatma bölümü 75-75 berabere biterken, müsabakada ikinci uzatma bölümüne geçildi. İkinci uzatma bölümünde daha iyi bir performans sergileyen Gürcistan, salondan 88-83 galip ayrıldı.

A Milli Takım, gruptaki dördüncü maçını 6 Eylül Salı günü Belçika ile yapacak. Gürcistan ise dördüncü maçında aynı gün Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

Furkan Korkmaz ile Sanadze diskalifiye edildi

Karşılaşmanın son periyodunda milli oyuncu Furkan Korkmaz ile Gürcü basketbolcu Duda Sanadze arasında gerginlik yaşanırken, iki oyuncu da diskalifiye edildi.

A Milli Takım'ın hücumunda pota altında Furkan Korkmaz'a yapılan faul sonrası gelişen gerginlikte Sanedze, milli oyuncunun yanına giderek diyaloğa girdi. Furkan Korkmaz ve Sanadze daha sonra birbirlerinin üzerine yürürken, araya giren diğer oyuncular olayın büyümesini engelledi.

Bu sırada Gürcistanlı taraftarların yer aldığı tribünlerden A Milli Takım'ın yedek kulübesine doğru yabancılar maddeler atıldı.

Gerginliğin bitmesiyle saha kenarında görüntüleri izleyen hakemler, teknik faul verdikten sonra iki oyuncuyu da diskalifiye etti.

Bu arada yaklaşık 15 dakika duran müsabakaya, kaldığı yerden devam edildi.

Ergin Ataman da diskalifiye edildi

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, maçın son bölümünde oyundan ihraç edildi.

Tecrübeli başantrenör, ikinci uzatma bölümde Cedi Osman'a çalınan sportmenlik dışı faulden sonra yaptığı itirazların ardından üst üste iki teknik faulle oyun dışında kaldı.

Saha içine girerek hakemlerin kararlarına sert tepki gösteren Ataman, güçlükle soyunma odasına götürüldü.

22 saniyelik kayıp zaman için itiraz

Karşılaşmada Duda Sanadze'nin bitime 4 dakika 48 saniye kala Furkan Korkmaz'a yaptığı faulün ardından oyun durmasına rağmen, karşılaşmaya bitime 4 dakika 26 saniyeden devam etmesi dikkati çekti.

A Milli Takım yetkilileri, yaşanan 22 saniyelik kayıp zaman için müsabaka sonunda itirazda bulundu.

A Milli Basketbol Takımı Antrenörü Demir: Biz buraya basketbol oynamaya geldik ama maalesef bir boks maçına dönüştü

A Milli Basketbol Takımı Antrenörü Hakan Demir, Gürcistan ile oynadıkları maçta yaşananlardan dolayı son derece rahatsız olduklarını söyledi.

Başantrenör Ergin Ataman'ın diskalifiye edilmesi nedeniyle maç sonundaki basın toplantısına katılan Hakan Demir, milli oyuncu Furkan Korkmaz'a soyunma odası koridorlarında saldırıda bulunulduğunu dile getirerek, "Oyuncumuz Furkan Korkmaz diskalifiye edildikten sonra çoğunluk bir grubun oyuncumuza ve kondisyonerimize saldırması olacak şey değil. Bizim açımızdan kabullenecek şey değil. Biz buraya basketbol oynamaya geldik ama maalesef bir boks maçına dönüştü. Soyunma odası civarında hiçbir güvenlik önleminin olmamasından son derece rahatsızız. Bu konunun takipçisi olacağız." diye konuştu.

Karşılaşmada kural hatası yapıldığını anlatan Hakan Demir, "Maç 22 saniye eksik oynandı. Bunun da takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

AA

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05/09/2022 08:54