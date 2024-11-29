A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında iki basamak geriledi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında iki basamak gerileyerek 28. sırada yer aldı.

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29/11/2024

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A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında iki basamak geriledi

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan kasım ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 10,91 puan kaybederek 1537,24 puan ile 28. basamakta bulundu.

Dünya Kupası'nın son sahibi ve 2024 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin, ilk sırayı kaptırmadı.

Listenin ilk 5 sırasındaki ekipler yerini korurken, Portekiz 6. sıraya, Hollanda ise 7. sıraya yükseldi. Belçika ise iki basamak geriledi.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

Sıra

Takım

Puan

Değişim

1

Arjantin

1867,25

-16,25

2

Fransa

1859,78

-0,07

3

İspanya

1853,27

+8,94

4

İngiltere

1813,81

+5,98

5

Brezilya

1777,85

-8,52

6

Portekiz

1756,12

+3,44

7

Hollanda

1747,55

-0,69

8

Belçika

1740,62

-20,65

9

İtalya

1731,51

+2,11

10

Almanya

1703,79

+0,2
29/11/2024 09:57
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TAGS: A Milli Futbol Takımı, FIFA
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