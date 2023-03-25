A Milli Futbol Takımı, gruba zaferle başladı

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nun ilk maçında Ermenistan ile Türkiye karşı karşıya geldi. Müsabakayı Türkiye 2-1'lik skorla kazandı.

Ermenistan, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nun ilk maçında Türkiye'yi konuk etti. Kritik karşılaşma Vazgen Sargsyan anvan Hanrapetakan Marzadasht Stadyumu'nda oynandı. Heyecan dolu mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez Martinez düdük çaldı. Türkiye, Ermenistan'ı 2-1'lik skorla mağlup etti. Türkiye'nin golleri 34'te Orkun Kökçü'den ve 64'te Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Ermenistan'ın tek golü ise Ozan Kabak'ın kendi kalesine atmasıyla geldi.

Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne galibiyet ile başladı.

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25/03/2023 20:56