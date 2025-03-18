A Milli Futbol Takımı, Macaristan maçı hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda 20 Mart Perşembe günü Macaristan ile oynayacağı kritik maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı.

İlk antrenman yağmur altında gerçekleşti

Sağanak yağış altında başlayan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ve koşu ile başlayan idman, koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Basına kapalı bölümde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi.

Milli takımda eksikler var

A Milli Takım'da sakatlıkları bulunan Mert Günok ve Merih Demiral antrenmana katılmazken, Yunus Akgün idmanın ikinci bölümünde bireysel çalışmalar yaptı. Öte yandan Ümit Milli Takımı’ndan Jankat Yılmaz ve İsak Vural da antrenmanda yer aldı.

Ay-yıldızlı ekip, Macaristan mücadelesi öncesindeki hazırlıklarına yarın devam edecek.