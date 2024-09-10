A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella, 15 maçta 40 futbolcu oynattı
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda'yı 3-1 yenen A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella idaresindeki 15 müsabakada 40 oyuncu forma şansı buldu.
10/09/2024
A Milli Futbol Takımı, Montella yönetimindeki 15. sınavını İzlanda karşısında verdi. Ay-yıldızlı ekip, İtalyan teknik adam idaresinde 10'u resmi ve 5'i özel bu maçlarda 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 22 kez fileleri havalandıran milli takım, kalesinde 21 gol gördü.
Ay-yıldızlı ekip, Montella ile Hırvatistan (1-0), Letonya (4-0), Almanya (3-2), Gürcistan (3-1), Çekya (2-1), Avusturya (2-1) ve İzlanda (3-1) maçlarını kayıpsız geçerken, Galler (1-1), (0-0) ile İtalya (0-0) müsabakalarında beraberlikle yetindi.
Milli takım, Macaristan (0-1), Avusturya (1-6), Polonya (1-2), Portekiz (0-3) ve Hollanda (1-2) karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Futbolcu tercihleri
Geride kalan 15 maçında 40 farklı ismi sahaya süren İtalyan teknik adam, bunlardan 33'üne ilk 11'de şans verdi.
Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu'nu 14, Abülkerim Bardakcı ile Hakan Çalhanoğlu'nu 12, İsmail Yüksek ve Zeki Çelik'i 11 müsabakada oynatan Montella, Abdülkerim Bardakcı'yı 12, Hakan Çalhanoğlu'nu 11, Barış Alper Yılmaz'ı 10 kez ilk 11'de sahaya sürdü.
Montella döneminde ay-yıldızlı takımda forma giyen futbolcular şunlar:
FutbolcuMaçİlk 11
Abdülkadir Ömür41
Abdülkerim Bardakcı1212
Altay Bayındır43
Arda Güler107
Barış Alper Yılmaz1410
Berat Ayberk Özdemir1
Berkan İsmail Kutlu1
Bertuğ Özgür Yıldırım1
Can Yılmaz Uzun1
Cenk Özkacar54
Cenk Tosun4
Çağlar Söyüncü11
Emirhan Topçu1
Emre Akbaba11
Enes Ünal11
Eren Elmalı21
Ferdi Kadıoğlu99
Hakan Çalhanoğlu1211
İrfan Can Kahveci75
İsmail Yüksek119
Kaan Ayhan149
Kenan Yıldız149
Kerem Aktürkoğlu147
Merih Demiral84
Mert Günok88
Mert Müldür109
Oğuz Aydın11
Okay Yokuşlu6
Orkun Kökçü106
Ozan Muhammed Kabak33
Rıdvan Yılmaz11
Salih Özcan107
Samet Akaydin99
Semih Kılıçsoy31
Uğurcan Çakır44
Umut Nayir11
Yunus Akgün53
Yusuf Sarı31
Yusuf Yazıcı62
Zeki Çelik115
13 farklı golcü
Vincenzo Montella yönetiminde geride kalan 15 maçta 22 gole ulaşan A Milli Takım'da 13 farklı isim gol sevinci yaşadı.
İzlanda maçında 3 kez ağları havalandıran Kerem Aktürkoğlu, toplam 5 golle bu dönemin en skorer ismi oldu. Cenk Tosun 3, Barış Alper Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu ile Merih Demiral ikişer gol buldu. Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yunus Akgün, Yusuf Sarı ile Yusuf Yazıcı da birer gol üretti.
Bu gollerin sadece 7'si maçların ilk yarılarında atılırken, 15 gol ikinci 45 dakikalık bölümlerde kaydedildi. Karşılaşmaların son 15 dakikalık bölümde 7 gol atıldı.
Söz konusu gollerin 16'sı ayakla, üçer tanesi de kafa vuruşu ve penaltı atışlarından üretildi.10/09/2024 16:09