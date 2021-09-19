A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi

ads ads ads
19/09/2021

ads
ads
ads


Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım teknik direktörlüğü görevi için Alman Stefan Kuntz ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takım teknik direktörlüğü görevi için Sayın Stefan Kuntz ile anlaşmıştır." denildi.

İmza töreninin yarın saat 15.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenleneceği belirtildi.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda karşısında alınan 6-1'lik mağlubiyetin ardından Şenol Güneş ile yollar ayrılmıştı.

Anlaşmaya varılan Stefan Kuntz, Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nı çalıştırıyordu.

19/09/2021 19:56
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: A Milli Futbol Takımı’nda Stefan Kuntz dönemi
MANŞETLER

HK SPOR

Galatasaray yeni transferlerin maaşını çıkardı!

HK SPOR

Kupa 2'ye katılım payı olarak katsayı hissesiyle beraber toplamda 6 milyon 231 bin Euro'yu kasasına koyan Galatasaray, İtalyan ekibini de devirmesiyle 630 bin Euro'luk galibiyet priminin daha sahibi oldu. Böylece şimdiden 6 milyon 861 bin Euro'luk (69.4 milyon TL) gelir elde eden Sarı-Kırmızılılar, 9 yeni transferine bir sene boyunca toplamda ödeyeceği 7 milyon 90 bin Euro'nun da çok büyük bir kısmını Eylül ayı sona ermeden çıkarmış oldu.

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.